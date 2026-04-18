logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spremite topliju odjeću i kišobrane: Stiže jače zahlađenje sa kišom i grmljavinom

Autor D.V.
0

Početak sedmice u Republici Srpskoj donosi kišu i osjetan pad temperature. Prema podacima RHMZ-a, najviše padavina očekuje se u ponedjeljak i utorak, dok se stabilizacija i sunčani periodi najavljuju tek od srijede.

Stiže jače zahlađenje sa kišom i grmljavinom Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 20. aprila, biće svježije i oblačno uz kišu koja će biti jača u prvom dijelu dana.

Na jugu više suvog vremena uz povremene pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Poslije podne i uveče padavine slabe i prestaju, a u noći ka utorku nove jače padavine zahvataju zapadne predjele.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

U utorak oblačno i još hladnije sa kišom. Jače padavine očekuju se od jugozapada ka istoku, a na krajnjem sjeveru padavine će biti slabe i povremene. Na jugu pljuskovi sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od devet na istoku do 17 stepeni na jugu i krajnjem sjeveru, u višim predjelima od četiri stepena.

U Srpskoj će u srijedu, 22. aprila, biti uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje i sunčane periode. Na istoku oblačno i hladno uz slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18, u višim predjelima od četiri stepena celzijusova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ