logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tesla stigao u Gradišku: Spomenik postavljen na mjestu prve gradske termoelektrane

Tesla stigao u Gradišku: Spomenik postavljen na mjestu prve gradske termoelektrane

Autor D.V. Izvor RTRS
0

U Gradišci je postavljena statua Nikole Tesle, čime je ovaj grad postao 33. u svijetu koji ima bistu jednog od najvećih naučnika svih vremena.

Gradiška dobila statuu Nikole Tesle Izvor: RTRS

Statua je simbolično postavljena na lokaciji gdje je prije više od jednog vijeka proradila prva termoelektrana u Gradišci.

Proizvodila je električnu energiju dovoljnu za osvjetljenje varoši i tadašnjih banskih institucija. Na taj način spojena je bogata tehnička prošlost grada sa nasljeđem čovjeka koji je svojim izumima zadužio cijeli svijet.

Statua je prvobitno trebalo da bude postavljena u Hrvatskoj, ali je na kraju svoje mjesto pronašla u Gradišci.

"Nikola Tesla je naš čovjek, naše gore list, i ovaj položaj štapa je simboličan i rećiću vam kako je došlo do toga. Ovaj kip je trebao biti u njegovom rodnom Smiljanu, nažalost ljudi iz Hrvatske nisu to dozvolili i onda se rodila ideja zahvaljujući Miloradu Arlovu da to postavimo ovdje", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Statuu je Gradišci darovala Teslina fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država, a autor djela je akademski vajar Bojan Mikulić iz Banjaluke.

Postavljanjem statue Nikola Tesla, Gradiška je još jednom potvrdila svoje mjesto na mapi gradova koji njeguju nauku, istoriju i kulturu sjećanja. Ovaj simbolični čin podsjeća na značaj inovacija i znanja, ali i obavezu da se takve vrijednosti prenose na buduće generacije.

(Mondo/RTRS)

Tagovi

Nikola Tesla Gradiška statua

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ