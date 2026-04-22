Danas promjenjivo oblačno, na putevima potreban poseban oprez

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremenu kišu i pljuskove koji će se premještati od sjevera ka jugu.

vremenska prognoza za 22. april Izvor: Stefan Stojanović

Padavine će do večeri prestati i razvedriće se, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija po mjestimčno vlažnim kolovozima, ponedgje magla smanjuje vidljivost, a vozačima se savjetuje oprez zbog učestalih odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama gdje su u toku radovi postavljena je privremena saobraćajana signalizacija, koja reguliše prolazak vozila.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

U Srpskoj rođeno 20 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba, 13 dječaka i sedam djevojčica. Po sedam beba rođeno je u Banjaluci i Bijeljini, po dvije u Trebinju i Gradišci, a po jedna u Istočnom Sarajevu i Zvorniku.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, obustava saobraćaja je na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, kao i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Izmjene su zbog radova i na mostu na magistralnom putu Konjic-Tarčin prije tunela Bradina, kao i na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a napominju da se na granici sa EU u popunosti implementira sistem ulaz/izlaz za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Tagovi

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ