"Ne uzimajte pravdu u svoje ruke": Hadžija poslije 24 godine zatvora otvorio dušu o zločinu i robiji

Fikret Hadžić, poznatiji kao Hadžija, koji je poslije 24 godine izašao iz zatvora zbog trostrukog ubistva u Lukavcu, prvi put je otvoreno govorio o životu iza rešetaka, supruzi koja ga je čekala više od dvije decenije.

Fikret Hadžić, poznatiji kao Hadžija, pušten je na slobodu prije 10 dana nakon što je odslužio 24 godine zatvora zbog trostrukog ubistva koje je 1. maja 2002. godine počinio u Lukavcu. Tokom prvomajskog okupljanja ubio je trojicu članova porodice Kasumović, dok je četvrti član uspio da pobjegne.

Prema njegovim tvrdnjama, godinama prije zločina trpio je zlostavljanje od strane porodice Kasumović. Naveo je da je nakon prebijanja 2001. godine odlučio da "uzme pravdu u svoje ruke".

Hadžić je široj javnosti postao poznat po izjavi koju je dao u emisiji "Slučajevi X“, prije 10-tak godina.

"Povrijeđivao sam ih da ne bi mogli da pobjegnu. Plaču, dreče: ‘Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad.’ I nećeš. Šta ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo“, rekao je tada.

Za trostruko ubistvo osuđen je na 21 godinu zatvora, a dodatne tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem je prijetio da će biti posljedica ukoliko porodica ne bude kažnjena.

Sada je prvi put poslije izlaska iz zatvora otvoreno govorio o životu iza rešetaka, porodici, podršci koju dobija i planovima za budućnost.

"Kao da sam se ponovo rodio"

Hadžić kaže da i dalje ne može da vjeruje da je ponovo na slobodi, ispričao je ushićeno za Avaz TV.

"Ne mogu da vjerujem da sam na slobodi. Kao da sam se ponovo rodio“, rekao je. Priznaje da su mu posljednji mjeseci iza rešetaka najteže pali.

"Najgore je bilo posljednjih četiri-pet mjeseci. Teško je kada si zatvoren i ne znaš šta se dešava napolju“, ispričao je.

Otkrio je i da mu je posebno teško padalo to što nije mogao da prati sport.

"Kad igra Novak Đoković, ja ne dišem, ne jedem. Nisam mogao ni reprezentaciju da gledam kako treba“, rekao je.

"Tri noći nisam spavao"

Po izlasku iz zatvora, kaže, telefon mu neprestano zvoni.

"Tri noći nisam spavao. Ljudi zovu stalno, javljaju se, pružaju podršku. Ne možeš da budeš bezobrazan prema ljudima koji te vole i podržavaju“, rekao je.

Kaže da ga zovu ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Austrije i Njemačke.

"Ne mogu da vjerujem koliko dobrih ljudi ima", dodao je.

"Žena me čekala 24 godine"

Posebno emotivno govorio je o supruzi i porodici koja je sve vrijeme ostala uz njega.

"Supruga radi u slovenačkoj firmi, bori se za život. Nismo prosili niti krali. Ostala je uz mene sve ove godine“, rekao je.

Dodaje da mu je često bilo teško kada porodica dolazi u posjetu.

"Govorio sam im: ‘Nemojte meni donositi, uzmite sebi da imate’. Treba novca da se dođe u posjetu“, rekao je.

Priznaje da ga posebno pogađa činjenica da ga je žena čekala pune 24 godine. "To je nevjerovatno. Hvala mojoj porodici što je ostala uz mene“, rekao je.

"Dobri ljudi mi nude pomoć"

Hadžić tvrdi da je po izlasku iz zatvora dobio veliku podršku ljudi koje nikada ranije nije upoznao.

"Ljudi nude pomoć, pitaju šta mi treba. Kad ostanem sam kod kuće, zaplačem“, rekao je.

Dodaje da su mu neki nudili i novac i pomoć za kuću.

"Jedan čovjek mi je dao 400 evra i rekao: ‘Da imaš za početak’. Drugi mi je rekao da će mi srediti kuhinju i namještaj“, ispričao je.

Kaže da ga je sve to veoma pogodilo. "To ne mogu da vjerujem. Vidiš koliko dobrih ljudi ima“, rekao je.

"Nisam se predavao"

Tokom boravka u zatvoru, kaže, nije dozvolio sebi da psihički potone.

"Trenirao sam svaki dan. Radio sam sklekove, čučnjeve, trčao. Nisam se predavao“, rekao je. Dodaje da nije imao problema sa drugim zatvorenicima.

"Sa svakim sam mogao popiti kafu i reći ‘zdravo’. Nisam bio nikome neprijatelj“, ispričao je.

"Da nije sina, ne bih znao telefon da upalim"

Hadžić priznaje da se teško navikava na život van zatvora i modernu tehnologiju.

"Da nije sina, ne bih znao ni telefon da upalim. Kada sam osuđen nije bilo pametnih telefona ni video-poziva“, rekao je.

Kaže da mu je posebno čudno koliko su društvene mreže danas popularne. "Ljudi pišu, komentarišu, javljaju se sa svih strana“, dodao je.

Planira odlazak u Nemačku

Otkrio je i da planira odlazak u Njemačku gdje želi da radi kao vozač autobusa.

"Izvadio sam dokumenta, međunarodnu dozvolu i licencu. Hoću pošteno da radim i da pomognem porodici“, rekao je. Dodaje da želi potpuno novi početak. "Što je bilo, bilo je. Sa tim sam završio. Hoću miran život", rekao je.

"Pogriješio sam i odslužio svoju kaznu"

Govoreći o prošlosti, Hadžić kaže da je svjestan svega što se dogodilo.

"Pogriješio sam u životu. To sam napravio i odslužio svoju kaznu", rekao je.

Dodao je da danas smatra da niko ne bi trebalo sam da presuđuje drugima. "Postoji sud i zakon. Ne treba niko da uzima pravdu u svoje ruke", rekao je Hadžić.

Istakao je i da ne želi više nikakve sukobe niti osvetu.

Na kraju je još jednom poslao poruku mladima: "Neka idu u školu i neka ne idu mojim putem", zaključio je.

(Avaz TV/Mondo)