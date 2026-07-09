Sjećanje na Nevesinjsku pušku: U Krkovima obilježavanje 151 godine od ustanka

U Krkovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151 godina od Nevesinjske puške uz prisustvo predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.

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Ovaj istorijski događaj od republičkog značaja "Ustanci Srba u Hercegovini - Nevesinjske puške" organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije.

Programom je predviđeno da kod spomenika hercegovačkim ustanicima na Krekovima u 11.00 časova bude služen pomen, u 11.15 časova je polaganje vijenaca i cvijeća, a u 11.30 časova obraćanje zvaničnika i umjetnički program, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Prva Nevesinjska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi u opštini Nevesinje 9. jula 1875. godine protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH, uz podršku Srbije i Crne Gore.

To je vremenom preraslo u srpsko-turski rat. Ubrzo je došlo do Berlinskog kongresa 1878. godine kojim su Srbija i Crna Gora dobile nezavisnost i teritorijalno proširenje, dok je Austrougarska na 30 godina okupirala BiH.

Druga Nevesinjska puška, poznatija kao Uloški ustanak, izbila je u januaru 1882. godine napadom ustanika na austrougarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog donošenja takozvanog Vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz BiH.

Nevesinjska antifašistička puška predstavlja oružani otpor ustašama 3. juna 1941. godine u selu Drežanj, nakon masakra 27 ljudi u selu Udrežnje kod Nevesinja.

(Srna)