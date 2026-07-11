Na Mrakovici je danas obilježeno 84 godine od Bitke na Kozari, jednog od najznačajnijih i najtežih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Tim povodom položeni su vijenci i cvijeće na Spomen-obilježju, a služen je i parastos za poginule borce i stradali narod.

Vijenac u ime institucija Republike Srpske položio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, dok su cvijeće položili predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, kao i delegacija Vlade Srbije i predstavnici Ambasade Rusije u BiH.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je Kozara simbol stradanja i otpora srpskog naroda, ističući da je važno čuvati sjećanje na žrtve.

"Kozara kada bi mogla pričati, niko više ne bi progovorio", rekao je Minić, dodajući da Srbi, kako je naveo, traže samo istinu o svom stradanju.

On je istakao da Srpska i Srbija, prema njegovim riječima, nikada nisu bile na strani fašizma i nacizma, već da je sloboda najvažnija vrijednost srpskog naroda.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da će Bitka na Kozari ostati trajni simbol srpskog antifašizma i podsjetnik na stradanje naroda.

Vidi opis Na Mrakovici obilježene 84 godine od Bitke na Kozari (FOTO) ПРИЈЕДОР, 11. ЈУЛА /СРНА/ - Званичници Републике Српске положили су вијенце и цвијеће на Спомен-обиљежју на Мраковици гдје се данас обиљежавају 84 године од Битке на Козари. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milica Džepina/Srna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Milica Džepina/Srna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Milica Džepina/Srna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Milica Džepina/Srna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Milica Džepina/Srna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Milica Džepina/Srna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da se zločini počinjeni nad Srbima na Kozari i u logoru Jasenovac ne smiju zaboraviti.

"O Kozari je mnogo toga rečeno kroz istoriju, ali nikada dorečeno. Činjenice o stradanju su jasne", rekao je Dodik.

Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine u okviru neprijateljske ofanzive „Zapadna Bosna“. Njemačke i ustaške snage sa oko 35.000 vojnika opkolile su područje Kozare, koje je branilo oko 3.500 boraca Drugog krajiškog partizanskog odreda, dok se u zbjegu nalazilo oko 80.000 civila.

Iz obruča se uspjelo probiti oko 800 boraca i oko 10.000 civila, dok je veliki broj stanovnika stradao ili odveden u logore Jasenovac i Staru Gradišku.

Na Mrakovici je danas istaknuto da će sjećanje na žrtve Kozare biti nastavljeno kroz obilježavanja i aktivnosti usmjerene na očuvanje istorijskog pamćenja.