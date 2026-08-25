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Vremenska prognoza: Danas toplo i sparno uz povremenu kišu

Vremenska prognoza: Danas toplo i sparno uz povremenu kišu

Autor Haris Krhalić
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U BiH danas toplo, sparno i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i povremene pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha do 35 stepeni.

rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U BiH će danas biti toplo, sparno i promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i povremenu kišu.

Tokom prijepodneva oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom će se premještati od zapada ka sjeveru i istoku. Ponegdje su mogući i nešto jači pljuskovi sa grmljavinom, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana padavine će prestati i biće sunčanije, a poslije podne će ponovo biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku.

Sve ukupno količine padavina će biti male i neujednačene. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegde.

Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Poslije podne na jugu umjeren do jak jugozapadni, a u ostalim predjelima sjeverni.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH na zapadu i sjeverozapadu oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim područjima sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 10, Kalinovik i Gacko 12, Srebrenica, Foča i Šipovo 13, Drinić, Rudo, Han Pijesak, Bjelašnica i Bugojno 14, Ivan sedlo, Mlječanica, Ribnik, Jajce, Livno i Sanski Most 15, Čemerno, Zvornik i Novi Grad 16, Mrkonjić Grad, Višegrad i Bileća 17, Kneževo, Banjaluka, Sarajevo i Zenica 18, Mrakovica, Bihać i Tuzla 19, Doboj i Bijeljina 20, Trebinje 21, Mostar 24, Neum 26, te Gradačac 27 stepeni Celzijusovih.

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