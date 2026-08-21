U BiH se danas očekuje ekstremno vruć dan sa temperaturama do 40 stepeni: Poslijepodne mogući pljuskovi

U BiH se danas očekuje ekstremno vruć dan sa temperaturama do 40 stepeni. Poslijepodne i uveče na sjeveru i zapadu mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

U Bosni i Hercegovini očekuje se još jedan vruć dan sa temperaturom do 40 stepeni Celzijusovih koja je već jutros u 7.00 časova u Bihaću dostigla 26, a u Banjaluci 23 stepena.

Tokom dana će biti pretežno sunčano i vruće, a na sjeveru i na zapadu će prije podne biti oblačnije uz moguću vrlo slabu kišu.

Poslije podne i uveče ponegdje su u ovim predjelima mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 27 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 14 dječaka i 13 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima. Devet beba rođeno je u Banjaluci, pet u Bijeljini, četiri u Doboju, po tri u Istočnom Sarajevu i Foči, te po jedna u Prijedoru, Gradišci i Zvorniku. U Banjaluci je rođeno šest dječaka i tri djevojčice, u Bijeljini četiri djevojčice i dječak, u Doboju tri dječaka i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dječak, u Foči dva dječaka i djevojčica, u Prijedoru jedan dječak, a u Gradišci i Zvorniku po jedna djevojčica. Poroda nije bilo u porodilištima u Trebinju i Nevesinju

U jutranjim časovima će duvati slab vjetar, zatim umjeren do jak južni i jugozapadni, a na krajnjem sjeveru uveče prolazno jak zapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

U Foči i Rudom jutros u 7.00 časova izmjereno je 13 stepeni, u Višegradu 15, na Han Pijesku 17, u Mrkonjić Gradu i Ribniku 19, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 20, u Doboju, Trebinju i Mostaru 21, a u Novom Gradu i Brčkom 22 stepena Celzijusova.