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Prelazak preko Pavlovića mosta od danas besplatan

Prelazak preko Pavlovića mosta od danas besplatan

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine od danas se više ne naplaćuje. Završena je koncesija, a most prelazi u vlasništvo Srbije.

pavlovića most Izvor: Youtube/NTV Arena/Screenshot

Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine, na granici sa Srbijom, od danas se ne plaća, potvrđeno je na graničnom prelazu Popovi.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 21. avgusta da će do 1. septembra biti završena koncesija na Pavlovića mostu kada će postati vlasništvo Srbije i da od tada neće biti nikakvog plaćanja prelaza.

"Za sve će biti besplatan prelaz između Srbije i Republike Srpske", rekao je tada Vučić.

Koncesija je potpisana 1996. godine sa kompanijom "Drina river bridž" i njenim vlasnikom Slobodanom Pavlovićem, privrednikom iz sela Popovi kod Bijeljine, koji je i izgradio most.

Ugovor je obuhvatao izgradnju mosta, naplatu putarine, održavanje i brigu o bezbjednosti objekta. Do izgradnje Pavlovića mosta, Drina se na tom mjestu prelazila skelom.

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