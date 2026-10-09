U bolnicama u Srpskoj 13 pacijenata zbog teških respiratornih infekcija, zabilježen i jedan smrtni slučaj

U Republici Srpskoj tokom 40. sedmice prijavljena su 13 pacijenata sa teškim respiratornim infekcijama i jedan smrtni slučaj. Registrovano je i 479 oboljenja sličnih gripi.

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U bolnicama u Republici Srpskoj tokom 40. sedmice ove godine prijavljeno je 13 pacijenata sa teškom akutnom respiratornom infekcijom (SARI) kojima je bilo potrebno bolničko liječenje, podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

U istom periodu domovi zdravlja prijavili su 4.204 slučaja akutnih respiratornih infekcija (ARI), dok je registrovano i 479 oboljenja sličnih gripi (ILI).

Iz Instituta za javno zdravstvo naveli su da su najveću učestalost oboljenja sličnih gripi prijavile regije Foča i Trebinje.

Najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripi zabilježen je u uzrasnim grupama od pet do 14 godina i od 30 do 64 godine. Kada je riječ o teškim akutnim respiratornim infekcijama, najviše su obolijevali najmlađi.

Prijavljen jedan smrtni slučaj

Tokom 40. sedmice prijavljen je i jedan smrtni ishod kod pacijenta sa teškom akutnom respiratornom infekcijom, kod kojeg nije utvrđen uzročnik.

Riječ je o osobi starije životne dobi koja je imala više teških pratećih oboljenja.

Virus gripa na niskom nivou aktivnosti

Prema podacima Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije, aktivnost virusa influence u ovom periodu uglavnom je na niskom nivou, odnosno u okviru vrijednosti karakterističnih za međusezonu.

Iz Instituta za javno zdravstvo naveli su da je među virusima gripa trenutno najčešće detektovan tip A(H3).

Kovid 19 i dalje cirkuliše

Virus SARS-CoV-2, koji izaziva kovid 19, i dalje cirkuliše u regionu, kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako i u bolnicama. Starije starosne grupe čine najveći udio među oboljelima, dok je stopa smrtnosti od kovida 19 niska.

Prema podacima Instituta, trenutno najzastupljeniji soj je ST.1, dok je aktivnost respiratornog sincicijalnog virusa (RSV) veoma niska u cijeloj Evropi.

Podatke o respiratornim infekcijama za 40. sedmicu prenio je portal "Srpskainfo".