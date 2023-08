Nema saglasnosti u Vijeću naroda RS: Izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS idu pred zajedničku komisiju

Na današnjoj petoj redovnoj sjednici Vijeća naroda RS razmatran je amandman Кluba delegata bošnjačkog naroda uložen na Zakon o izmjenama i dopunama Кrivičnog zakonika RS, a u vezi odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

“Na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost u pogledu navedenog zakona. Predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine RS i Vijeća naroda RS za usaglašavanje zakona, propisa i akata”, saopšteno je nakon današnje sjednice Vijeća naroda RS.

Narodna skupština RS je 20. jula ove godine, glasovima poslanika vladajuće većine, usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS kojim je kriminalizovana kleveta.

Zakon je usvojen uprkos protestima novinara u Banjaluci, apelima i upozorenjima predstavnika nevladinog sektora kao i brojnih međunarodnih organizacija.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, nalazi se nova glava krivičnih djela koja se odnosi na povredu ugleda i časti, a propisane su novčane kazne od 1.000 do 6.000 KM.

Za iznošenje ličnih i porodičnih prilika, a koje nisu od opravdanog interesa, propisane su kazne od 1.000 do 3.000 KM, odnosno do 6.000 KM ukoliko je takvo djelo dovelo ili moglo da dovede do težih posljedica za oštećenog.

Za onoga ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, boje kože ili pola, predviđena je novčana kazna od 2.000 do 6.000 KM.

Uvedena su i nova krivična djela - neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, te zloupotreba fotografije i video-zapisa polno eksplicitnog sadržaja, a za koja su propisane zatvorske kazne.

Takođe, na spomenutoj sjednici je Narodna skupština RS zadužila Vladu da u roku od 90 dana pripremi i u skupštinsku procedure uputi Nacrt zakona o medijima.

