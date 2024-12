Stanivuković najavio naredni korak: "Neću dozvoliti da se Banjaluka povija i saginje pred silom nepravde"

Gradonačelnik Banjaluke želi da se solidariše - spremni smo na kompromis, ali ne na diskriminaciju, poručio je.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Gradonačelnik Banjaluke je rekao da su Bijeljina i Banja Luka spremne da se, kao dva najveća grada u Republici Srpskoj, solidarišu sa nerazvijenim opštinama i spremni smo na kompromis ali ne i na diskriminaciju, objavljeno je na sajtu Grada.

"Kada smo pitali koje su nerazvijene opštine, rekli su nam da su nerazvijene one koje imaju ispod 50 hiljada stanovnika. Po zakonu su to i Laktaši koji imaju status Grada, a onda je to 58 lokalnih samouprava. Dakle, zakon je neko skrpio preko noći. S druge strane, ako smo svi gradovi, a svaki je razvijen na svoj način, zašto onda novac ne daju svi gradovi", upitao je Stanivuković nakon što je usvojena Izmjena zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

"Ono što narod najviše boli nije što nam uzimaju novac, nego što to ne rade pravedno. Dok za njih novca nema, za sve ostale novac se uvijek nađe. Zašto je cilj uzeti sve Banjoj Luci i Bijeljini? Da bismo mi bili prikazani kao nesposobni. Ako smo mi nesposobni, narod će reći da mi politički ne treba da pobijedimo. Zamislite kakvi ste vi političari kada ste spremni da najvećem gradu Srpske oduzmete porez na nepokretnosti, da ga u dvije godine smanjite i uzmete 10 miliona KM", kazao je on.

Poručio je i to kako namjerno smanjuju kapacitet i finansijsku snagu najvećeg grada da bi politički porazili čovjeka koji im se ne dopada.

"Nećemo prestati da se borimo jer ne želimo da živimo u mraku. Neću dozvoliti da se Banja Luka povija i saginje pred silom nepravde. Vlada Srpske je milijardama kredita smanjila novac za sve naše lokalne samouprave, ona je obezvrijedila riječ solidarnost. Uzeti novac samo od dva grada, a ne od drugih i same sebe, je pokazatelj njihovih namjera. Naredni korak je obraćanje Ustavnom sudu Republike Srpske. Ustav kaže da gradovi i opštine moraju biti jednaki pred zakonom, ustav kaže da građani moraju biti jednaki", zaključio je Stanivuković.

(Mondo)