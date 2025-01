Dodik: Dok se ne izabere Srbin, nećemo raditi u Parlamentu BiH

Lider SNSD Milorad Dodik poručio je da ova stranka neće učestvovati u radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dok ne bude izabran član Kolegijuma iz reda srpskog naroda.

"Kada se izabere Srbin, ko god on bio, sjedićemo i bićemo opozicija. Ali, da damo legitimitet, da nema Srbina i da radite to - e, to nećemo! Vi ste bez člana Kolegijuma blokirali parlament", rekao je Dodik.