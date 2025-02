RS sprema institucionalni odgovor: Posebna sjednica NSRS biće zakazana za 24 sata ako bude bilo potrebe

Posebna sjednica NSRS biće održana u roku od 24 sata kada Vlada Republike Srpske dostavi materijale, a nakon presude Suda BiH u slučaju Dodik i Lukić. Ukratko - to je epilog današnje sjednice Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Sjednica Kolegijuma održana je nakon što je Vlada Republike Srpske u ponedjeljak zatražila od NSRS da razmotri mogućnost stalnog zasjedanja kako bi najefikasnije mogla odgovoriti "na potencijalne predstojeće štetne posljedice po institucije Republike Srpske, zbog nametnutih odluka visokog predstavnika u BiH, a zbog kojih se vodi proces pred Sudom BiH protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika".

Nakon toga održan je sastanak najviših zvaničnika i rukovodstva Srpske u Banjaluci na kojem je zaključeno da je Republika Srpska spremna na donošenje radikalnih odluka ukoliko Sud BiH donese bilo kakvu presudu u predmetu protiv Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića.

Nakon današnje sjednice Kolegijuma NSRS medijima su prvo obratili šefovi klubova poslanika Srpske demokratske stranke (SDS), Ognjen Bodiroga, i Partije demokratskog progresa (PDP), Igor Crnadak.

Bodiroga je saopštio da je odlučeno (bez podrške opozicije) da NSRS od sada sjednice može održavati u roku 24 časa.

"Opozicija je bila suzdržana, SDS nije pod ničijim patronatom", izjavio je Bodiroga.

"Uskoro će da dođe naplata koja se zove: koliko su strane države uložile u projekat Milorad Dodik od 1996. do danas. Umjesto da pričamo o kriminalu, o zdravstvu, o korupciji, mi se bavimo politikanstvom, a sve u cilju da se zaštiti jedan čovjek", tvrdi Bodiroga.

Bodiroga i Crnadak

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Kluba PDP-a Igor Crnadak rekao je da je po Poslovniku već propisano da sjednica može biti zakazana za 24 sata na prijedlog Vlade RS.

Takođe kaže da je po Ustavu RS Skupština u stalnom zasjedanju.

"To da Vlada može tražiti sjednicu je poznato, ali da dođemo ovdje da to konstatujemo samo je nebuloza. Traže od NSRS stalno zasjedanje, a po Ustavu RS ona je u stalnom zasjedanju. Zamislite koji su to amateri"", kaže Crnadak.

Kaže da Republika Srpska svoju sudbinu "neće i ne smije vezati za pojedinca".

"Republika Srpska je svetinja, a svi političari su prolazni. Rekli smo da jedva čekamo pravu borbu za Republiku Srpsku, a to je borba protiv korupcije i stanja u javnim preduzećima", naveo je Crnadak.

Mazalica: Biće zaštićeni interesi Srpske, zastrašuju poslanike istragama

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica rekao je da će posebna sjednica biti zakazana ukoliko dođe do ugrožavanja interesa Srpske, te je dodao da se skupštinski Kolegijum na tom planu može i telefonski sazvati.

"Vlada RS je usvojila zaključak jer smatra da je neophodno da je NSRS u stalnom zasjedanju, što može da znači da bude stalno pripravna da može zakazati posebnu sjednicu", rekao je Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a.

Mazalica je dodao da postoji još razloga za posebnu sjednicu, a to su pojedini pretresi i istrage te moguće optužnice protiv poslanika i funkcionere u RS zbog proslave 9. januara.

Podsjetio je da je SDS glasao za oba, a PDP za jedan zakon, zbog kojih se sada sudi Dodiku i Lukiću. U pitanju su Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske i Zakon o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika.

Srđan Mazalica

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Kolege iz opozicije malo se boje, ili su pod pritiskom ili su zastrašeni jer su bili pozivani na informativne razgovore", navodi Mazalica.

On je naglasio da će u svakom slučaju biti zaštićeni interesi Srpske. Tvrdi da poslanici neće donositi nikakve radikalne odluke već će sve biti u okvirima o kojima sve će govorilo i ranije a da to podrazumijeva, između ostalog odluku o napuštanju institucija BiH.

"Neće biti nikakvih odluka koje će ugroziti RS. To će biti institucionalni odgovor", dodaje.

Naglasio je da, ako presuda bude nepovoljna, sigurno će se sačekati odluka po žalbi.

Stevandić: Oslobađajuća presuda je jedina logična

Predsjednik skupštine Nenad Stevandić rekao je da je Kolegijum, na zahtjev Vlade RS, odlučio da u roku od 24 sata uz zahtjev Vlade i dostavljanje materijala može biti sazvana posebna sjednica NSRS..

Kaže da poslanici i RS moraju da zaštite ustavne nadležnosti RS, a Milorad Dodik je optužen jer je vršio svoju ustavnu obavezu (potpisao zakon koji mu je upućen iz NSRS, a to je obaveza po Ustavu).

Stevandić je izjavio da će Republika Srpska zaštititi svoje ustavne nadležnosti i institucije od odluka i poteza nelegitimnog visokog predstavnika, pa i ako eventualno Sud BiH donese osuđujuću presudu u procesu protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i v.d direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića.

Srpska će, istakao je Stevandić, štititi imovinu Republike i druga njena prava u okviru BiH.

"Svi naši akti u Skupštini biće u skladu sa zakonom i Ustavom", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci odgovarajući na pitanje šta će predložiti u slučaju da presuda bude nepovoljna po Dodika i Lukića.

Smatra da se svojim dosadašnjim odlukama Ustavni sud BiH trudio da legitimiše visokog predstavnika koji nema odluku o imenovanju, što je "po njemu - državni udar".

"Mi moramo da nastavimo da deligitimišemo Šmita, kako u njemačkom parlamentu tako i u Strazburu", rekao je Stevandić, podsjećajući na inicijative koje je Srpska pokrenula tim povodom.

Nenad Stevandić

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Naglasio je da nikome u BiH nije do sukoba.

Na direktno pitanje da li očekuje oslobađajuću presudu Dodiku, Stevandić kaže da je to jedino logično, ako ni zbog čeg drugog onda zbog tog što u vijeme kada je Dodik potpisao zakone, Šmitova nametnuta odluka koja ih poništava, nije bila objavljena u Službenom glasniku.

"Ali stvorena je takva atmosfera da ne postoji pravnik u Sarajevu koji bi potpisao oslobađajuću presudu", navodi Stevandić. Tvrdi da mu Sud BiH nije dozvolio da svjedoči na suđenju Dodiku i Lukiću.

Vlada RS je u ponedjeljak predložila Narodnoj skupštini Republike Srpske da razmotri mogućnost stalnog zasjedanja uoči presude koju će Sud BiH narednih dana izreći predsjedniku RS Miloradu Dodiku i direktoru Službenog glasnika RS Milošu Lukiću u slučaju koji se protiv njih vodi zbog nepoštovanja nametnutih odluka visokog predstavnika.

Krivično djelo "Nepoštovanje odluka visokog predstavnika" u Krivični zakoni BiH nametnuo je Kristijan Šmit. Ako budu osuđeni, po tom nametnutom zakonu, Dodiku i Lukiću prijeti zatvorska kazna i nemogućnost obavljanja javnih funkcija.

(MONDO/Ž.S.)