Dodik najavljuje prelazak 300 pripadnika Sipe u policiju RS: "Čekaju ih veće plate i bolji status"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da očekuje da će se se od 300 pripadnika Srba u Sipi gotovo svi prijaviti policiji u Srpskoj gdje ih čekaju veće plate i bolji status.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da ih u Srpskoj čeka dodatni nivo patritizma i da postoji spremnost da se pišu rješenja o njihovom postavljenju.

"Veoma smo radosni što možemo da ponudimo našim ljudima iz Sipe takvu sigurnost", rekao je Dodik, napomenuvši da će veoma brzo stupiti na snagu zakon o zabrani djelovanja Sipe, Suda i Tužilaštva BiH na prostoru Srpske.

On je naveo da će biti prihvaćeni i oni iz Suda i Tužilaštva i VSTS-a, te da će Ministarstvo pravde razviti oprativni plan djelovanja.

Dodik je rekao da se niko neće odazvati Tužilaštvu BiH zbog usvojenih zakona, da će svi imati zaštitu Policije Republike Srpske i pozvao Federaciju BiH da ne pravi incidente.

"Kada stupe zakoni na snagu, oni će pojačati svoje aktivnosti i podignuće prijave zbog rušenja ustavnog poretka. Poručujem da se povuku. Niko se neće odazvati tom pozivu i svi će imati zaštitu Policije Srpske", rekao je Dodik.

On kaže da je jasna namjera Sarajeva i da zbog toga udaraju na najvažnije institucije Republike Srpske i najvažnije funkcije.

"Oni smatraju da smo potpisali Dejton da bi izvršili samouništenje. Mi smo htjeli da budemo partneri ali više ne želimo da trošimo vrijeme", poručio je Dodik.

On je iznio prijedlog Federaciji da ne ugoražava mir i stabilnost, jer je mir želja Republike Srpske.

"Želimo da provodimo naše zakone koji su u skladu sa Ustavom BiH. To što je neko rekao da je te zakone donijela Parlamentarna skupština ne kaže da bi se morao mijenjati Ustav. Tada bi se morale jasno definisati nadležnosti", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su propali brojni pokušaji i pregovori o izmjeni Ustava, kao što je sastanak u Prudu, Butmiru, pa i na nosaču američkih aviona.

"Ni to nije prošlo. Ostao je Ustav kao naša svjesna namjera da to izbjegnemo i čekamo trenutak da ne prolazi više njihova namjera. Ko drži do sebe, on će da kaže da je dosta", poručio je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska ima najviše resursa do sada, te je pozvao sve da ne provociraju Republiku Srpsku.

"Mi ne diramo FBiH. Oni imaju svoju teritoriju i sve što oni odluče mi poštujemo. Mora postojati sloboda protoka ljudi, roba i monetarni sistem. Ako dođe do promjena, mi smo spremni za novi monetarni sistem", rekao je Dodik.

On je ponovio da nije za bilo kakve blokade, već za razvoj u skladu sa Ustavom.

"Nemojte vi iz Federacije da svojim arogantnim pristupom držite nama lekcije i prijetite silom. Republika Srpska neće ići u FBiH. BiH je propala zemlja i treba samo da joj se održi opijelo", zaključio je Dodik.

U Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke danas je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković, ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan i direktor Policije Siniša Kostrešević.

SRNA