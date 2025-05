Kolegijum NSRS jednoglasno podržao zahtjev opozicije: Krajem juna posebna sjednica o stanju u javnim preduzećima u RS

Posebna sjednica o stanju u javnim preduzećima u Republici Srpskoj biće održana krajem juna, odlučio je danas kolegijum NSRS. Sjednica će biti zakazana na zahtjev klubova poslanika opozicije.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Zaključci nisu definisani, a iz opozicije se nadaju da će oni zajednički biti predloženi nakon rasprave.

"Kolegijum je jednoglasno prihvatio inicijativu opozicije da se održi posebna sjedncia o stanju u javnim preduzećima. Nismo zadovoljni sa vremenom održavanja, jer smo tražili da to bude što prije, a odlučeno je da to bude u terminu kada i redovna sjenica, krajem juna. To je kompromis", rekao je šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak.

Dodao je da je Vlada RS tražila da se o ovome raspravlja na redovnoj sjednici, "kako bi se uštedilo na hotelskom smještaju poslanika", ali to na skupštinskom kolegijumu nije prihvaćeno.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga je rekao da “nema smisla šta se dešava u javnim preduzećima”.

"Svaki konkurs je namješten. Stanje u javnim preduzećima je loše, prije svega u gigantima kao što su Elektropivreda, Željeznice, Šume RS, pa i Olimpijski centar Jahorina. Nema smisla šta se dešava. Ljudi koji godinama rukovode su uspjeli da ih pretvore u rekordne gubitaše", kazao je Bodiroga.

Naveo je da je u Elektropivredi RS minus na kraju 2024. godine bio 30 miliona KM, u Željeznicama 34 miliona KM, Šumama RS preko 10 miliona KM…

"Odgovornost je isključivo na vlasti", dodao je Bodiroga.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica ocijenio je da su otvoreni za razgovor ali da održavanje ovakve sjednice ne može biti "spas" za javna preduzeća, jer je Vlada RS već razmatrala neke mjere, formirala radne grupe i već sprovodi određene aktivnosti.

"Moguće je i da skupštinska rasprava da bolje mjere, nije sporno", dodao je Mazalica.

(MONDO)