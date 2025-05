Zahvalila se i vlasti i opoziciji: Cvijanović o uloženom vetu u Predsjedništvu BiH - "To nije bio hir"

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je večeras da je zahvalna i vlasti i opoziciji u Republici Srpskoj za podršcku vetu, jer to nije bio hir nego potreba da se nekome pokaže da se tako ne gradi država i odnosi.

Izvor: NSRS

"Svim našim poslanicima uvijek kažem da me ne gledaju kao stranačku ličnost ili pojedinca, već kao preglasanog člana Predsjedništva. Preglasavanje nas je uvijek dovodilo do problema, ne samo političkih, nego do problema ljudi koji ovdje žive", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva smatra da poslanici to prepoznaju, te da se oko ovakvih pitanja nikada nisu ubjeđivali, već su podržali svaki veto.

"Veto pokrećem onda kada, zaista, procijenim da neko radi nešto što je toliko štetno, ne samo za mene, za narod, za Republiku Srpsku koju predstavljam, već štetno za cijelu BiH", istakla je Cvijanovićeva za RTRS.

Cvijanovićeva je navela da je za nju u Predsjedništvu jedini uspjeh konsenzus, dok se njen kolega Denis Bećirović raduje preglasavanju.

"Kad vi to radite meni, ja koristim mehanizam. Moj mehanizam je Narodna skupština, to je demokratski izražena volja naroda u Republici Srpskoj, tamo sjedi i vlast i opozicija. Onog dana kada se obraćam povodom veta, ne vidim tamo ni vlast ni opoziciju. Vidim narodne poslanike koje su izglasali građani Republike Srpske, koji su i mene izglasali da budem gdje jesam i koji hoće da oni zaštite mene zato što to nije bio hir nego potreba da pokažete nekome da se tako ne smije raditi", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je bilo pokušaja saradnje sa opozicijom i na drugim važnim pitanjima, te da se nije uspjelo, ali da i dalje u opoziciji prepoznaju ono što su nacionalni orjentiri.

Cvijanovićeva je navela da je besmisleno odgovorati na napade iz opozicije, jer joj nije prioritet da se objašnjava oko pitanje kaja se lako mogu provjeriti.

"Na ono što je provjerljivo se u političkom smislu lako može staviti tačka, ali naše kolege to neće. Ali, na kraju mi upoređujemo svoje izborne rezultate i vidimo da li građani veruju više meni ili njima", rekla je Cvijanovićeva koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Cvijanovićeva je navela da je Republika Srpska na ispravnom putu, a to znači raditi ono što je dobro Srpsku, a nije loše za druge.

SRNA