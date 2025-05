Opozicija kritikuje zakon o ukidanju finansiranja stranaka u RS: Anticivilizacijski, nečasno, sjevernokorejski...

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS u toku je rasprava o Prijedlogu zakona o finansiranju političkih organizacija, po hitnom postupku, na prijedlog narodnih poslanika. Predviđa se ukidanje finansiranja stranaka u RS iz budžeta ovog entiteta.

Prijedlog je uslijedio je nakon odluke Kristijana Šmita da zabrani finansiranje iz budžeta SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj (US).

Isti zakonski prijedlog je u skupštinsku proceduru upućen i prošle sedmice ali mu tada SNSD-ovi koalicioni partneri nisu dali punu podršku pa nije ni uvršten na dnevni red. Iako kolaciji oko SNSD-a ima ukupno 52 poslanika, “za” je tada glasalo 40 poslanika.

Opozicija je i danas apelovala na poslanike vladajuće većine da „dobro razmisle prije nego što pritisnu taster“.

Šef Kluba SDS-a Ognjen Bodiroga smatra da je spomenuti zakonski prijedlog sporan po dva osnova – pravnom i političkom i da će sigurno pasti na Ustavnom sudu RS.

„Ukidate višestranački sistem i demokratiju, ukidate slobodu političkog organizovanja i gušite političke partije“, rekao je Bodiroga.

Podsjetio je na sankcije koje su svojevremeno uvedene SDS-u.

Podsjetio je na odluku OHR-a iz 2004. godine kojom je zabranjeno finansiranje SDS-u iz budžeta RS, a kada je ova stranka bila dio vlasti. Zatim da su 2006. godine dobili kaznu da plate dva miliona KM, a da je od 2002. do 2006. godine smijenjeno preko 90 funkcionera SDS-a.

„Gledajte kakav je masakr doživjela SDS. Nije tada usvajala niti joj je palo na pamet da usvaja sličan zakon. SDS je prihvatila da svoj krst nosi sama. To je pitanje obraza, a bogami i kućnog vaspitanja“, kazao je Bodiroga i podsjetio da su na posljednjim Lokalnim izborima, zbog blokiranih računa, morali da izađu pod nazivom SDS - volja naroda.

Smatra da će se kroz ovaj zakon stvoriti paralelni sistem i otvoriti prostor za korupciju, te da će se odraziti samo na partije koje nisu u vlasti i ne raspoažu javnim sredstvima.

„Ovo je mogla da uradi samo grupa nečasnih i niskomoralnih ljudi“, dodao je Bodiroga.

Poslanik SNSD-a Vlado Đajić je poručio Bodirogi da SNSD ne gasi SDS, nego PDP.

„Dozvolili su sebi da budu privjesak PDP-a i ne vide da će ih oni oglodati u čitavoj RS, kao što su uradili u Banjaluci“, rekao je Đajić.

Šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak je ocijenio da je spomenuti zakon katastrofalan i opasan za društvo u RS, te da je „anticivilizacijski“.

"Da podsjetim, Šmit je zabranio finansiranje SNSD-u i US. Došao je prvi mjesec za isplatu tranše, sve političke partije su dobile novac, a samo dvije, SNSD i US, nisu, jer se provodi odluka Šmita kojeg vi ne poštujete. Dakle, provedeno je. Vaša reakcija je 'e sad pošto mi nemamo pare, vas ćemo ugasiti'. Zamislite, zapali se jedan stan i domaćin ode po beznin i zapali cijelu zgradu. To je ono što vi ovdje radite“, rekao je Crnadak.

Odgovorio mu je predsjednik NSRS i US Nenad Stevandić, rekao je da oni ne provode odluke Šmita, nego da su „banke pristale da to rade“.

Nebojša Vukanović (Lista za pravdu i red) je zakon ocijenio "sjevernokorejskim u kojem se nastavlja diktatura".

U Prijedlogu zakona o finansiranju političkih stranaka RS, navodi se da politička organizacija može da se finansira iz članarina, dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja svojih manifestacija, prihoda od imovine u vlasništvu političke organizacije i dobiti privrednog društva koje je u vlasništvu političke organizacije.

