Mondo saznaje: Tužilaštvo nakon šest godina donijelo naredbu o nesprovođenju istrage protiv Petra Đokića

Republičko javno tužilaštvo RS donijelo je naredbu da se neće sprovoditi istraga protiv ministra energetike i rudarstva RS Petra Đokića po izvještaju koji je MUP Srpske protiv njega podnio ovom tužilaštvu u predmetu Rudnik i Termoelektrana Stanari, saznaje Mondo.

Izvor: Facebook/Petar Đokić

Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama je Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. januara 2019. godine dostavila Republičkom javnom tužilaštvu, a odnosio se na prikupljene dokaze i obavještenja po prijavi Adama Šukala (tadašnjeg poslanika u NSRS) protiv ministra Đokićazbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.

Predmet se odnosio na izmjene pravilnika o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, a koje je potpisivao Đokić i kojom su koncesionari, koji u svom sastavu imaju rudnik i termoelektranu, prvo bili oslobođeni plaćanja posebne naknade za eksploataciju uglja, a potom im je i naknada za korišćenje prirodnih resursa smanjena sa 3,6 na 0,5 odsto.

Predmet provjera je bilo da li je time "EFT RiTe Stanari" stavljen u privilegovan položaj, a RS godišnje izgubila desetine miliona KM.

Tužilaštvo je, kako saznajemo, utvrdilo da ne postoji osnov sumnje da je Đokić počinio krivično djelo, te je donesena naredba o nesprovođenju istrage.

(MONDO)