Socijalistička partija traži da Petar Đokić i Selma Čabrić ostanu ministri u novoj Vladi RS

Predsjednik SP Petar Đokić izjavio je da će glavni zadatak nove Vlade biti zaštita institucija RS, te da je SP na konsultacijama tražila zadržavanje dva ministarstva uz mogućnost daljih razgovora o kadrovima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predstavnici Socijalističke partij na sastanku sa Savom Minićem, mandatarom za sastav vlade Republike Srpske, predložili su da i u novoj vladi ostanu isti ministri iz SP-a, odnosno oni koji su bili u kabinetu Radovana Viškovića, a to su Selma Čabrić, kao ministar porodice, omladine i sporta i Petar Đokić u resoru energetike i rudarstva.

"Socijalistička partija je druga u koaliciji po broju glasova i važno je čuti ono što imamo reći. Namjera je da se brzo izabere nova Vlada. Podržavamo odluku predsjednika Milorada Dodika da imenuje Savu Minića za mandatara i predsjednika Vlade koju će izabrati Narodna skupština, čime će se dati puni legitimitet njegovom izboru", rekao je Đokić novinarima nakon konsultacija sa Minićem.

Đokić je rekao da će najvažniji zadatak nove Vlade biti zaštita institucionalnog kapaciteta Republike Srpske, posebno u ovom vremenu kada predstoje novi izazovi i kada se sa svih strana pokušava osporiti institucionalni kapacitet Republike Srpske.

Lider SP je istakao da je potrebno osigurati nove investicije u Republici Srpskoj i naveo da je s tim u vezi potrebno ubrzati započete investicije, da se brže odgovori na sve inicijative.

On je istakao da je potrebno završiti izradu socijalne karte u Republici Srpskoj, da bi se adekvatno raspodijelio novac i išao u ruke onima koji su u stanju potrebe.

"Moramo prepoznati te ljude. Sva prava treba da budu osigurana", rekao je Đokić.

