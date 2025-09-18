Počela sjednica Parlamentarnog foruma Srbije i RS, Ana Brnabić nije doputovala u Banjaluku

U Banjaluci je u toku sjednica Parlamentarnog foruma Srbije i Republike Srpske.
Iako je bilo najavljeno, predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, nije doputovala u Banjaluku sa ostalom delegacijom.
Sjednica je počela intoniranjem himni Srbije i Republike Srpske.
Parlamentarni forum Srbije i Republike Srpske čine delegacije Skupštine Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske koje broje po 11 članova.
Prisutni su kopredsjedavajući Parlamentarnog foruma Republika Srpska - Srbija Srđan Mazalica i kopredsjedavajući Parlamentarnog foruma iz reda poslanika Skupštine Srbije Dušan Marić.
Konstitutivna sjednica Parlamentarnog foruma Srbije i RS održana je 2. jula prošle godine u Banjaluci.
(MONDO/RTRS)