Počela sjednica Parlamentarnog foruma Srbije i RS, Ana Brnabić nije doputovala u Banjaluku

Autor Nikolina Damjanić
0

U Banjaluci je u toku sjednica Parlamentarnog foruma Srbije i Republike Srpske.

290473.jpg Izvor: RTRS

Iako je bilo najavljeno, predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, nije doputovala u Banjaluku sa ostalom delegacijom.

Sjednica je počela intoniranjem himni Srbije i Republike Srpske.

Parlamentarni forum Srbije i Republike Srpske čine delegacije Skupštine Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske koje broje po 11 članova.

Prisutni su kopredsjedavajući Parlamentarnog foruma Republika Srpska - Srbija Srđan Mazalica i kopredsjedavajući Parlamentarnog foruma iz reda poslanika Skupštine Srbije Dušan Marić.

Konstitutivna sjednica Parlamentarnog foruma Srbije i RS održana je 2. jula prošle godine u Banjaluci.

(MONDO/RTRS)

