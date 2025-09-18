logo
Banjalučki taksisti podigli cijene 1

Banjalučki taksisti podigli cijene

Autor Nikolina Damjanić
1

Od 1. septembra taksi usluge u Banjaluci poskupjele su za putnike, potvrđuje za BL Portal Dragan Purišić, predsjednik Udruženja taksista “Banjalučki taksi”. Start vožnje sada iznosi 3 KM, dok je cijena kilometra povećana sa 1,90 na 2 KM.

Poskupio taksi u Banjaluci Izvor: Shuitterstock

“Četiri godine nismo mijenjali cijene. Naš prevoz često koriste srednjoškolci i studenti, pa smo se trudili da vozimo povoljno. Međutim, troškovi održavanja automobila, porezi i doprinosi sve su veći”, pojašnjava Purišić.

Takođe, sat čekanja na putnike sada košta 30 KM, umjesto dosadašnjih 25. Purišić navodi da se putnici više žale na uvođenje fiskalizacije nego na cijene.

Za razliku od ostalih, Patrol taksi zadržao je start od 2,5 KM, kilometar 2 KM, a sat čekanja 25 KM za vožnje od 6 časova do ponoći.

(MONDO/BL portal)

Banjaluka taksi cijena poskupljenje

Komentari 1

Lopine

Šta kažu, putnici se žale na uvođenje fiskalizacije haha. Hoće da kaže taksisti se žale jer sad moraju izdavati račune, a ne naplaćivati na divlje kao i dosad. Čast izuzecima, ali taksisti su posebna sorta ljudi.

