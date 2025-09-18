Banjalučki taksisti podigli cijene

Od 1. septembra taksi usluge u Banjaluci poskupjele su za putnike, potvrđuje za BL Portal Dragan Purišić, predsjednik Udruženja taksista “Banjalučki taksi”. Start vožnje sada iznosi 3 KM, dok je cijena kilometra povećana sa 1,90 na 2 KM.

Izvor: Shuitterstock

“Četiri godine nismo mijenjali cijene. Naš prevoz često koriste srednjoškolci i studenti, pa smo se trudili da vozimo povoljno. Međutim, troškovi održavanja automobila, porezi i doprinosi sve su veći”, pojašnjava Purišić.

Takođe, sat čekanja na putnike sada košta 30 KM, umjesto dosadašnjih 25. Purišić navodi da se putnici više žale na uvođenje fiskalizacije nego na cijene.

Za razliku od ostalih, Patrol taksi zadržao je start od 2,5 KM, kilometar 2 KM, a sat čekanja 25 KM za vožnje od 6 časova do ponoći.

(MONDO/BL portal)