Održana sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske, evo šta su poručili Vučić i Dodik

U Beogradu je održana sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu. Predsjednik Srbije izjavio da je za Srbiju važna saradnja sa Srpskom u svim oblastima, dodajući da narod u Srpskoj uvijek može da računa na podršku Srbije

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na početku sjednice Savjeta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske da je taj savjet više od formalnog tijela, jer je simbol zajedničkog puta, čvrstog povjerenja i stalnog opredjeljenja da se specijalne i paralelne veze Srbije i Srpske neprestano razvijaju i osnažuju.

Prema njegovim riječima, kada su prošle godine zajedničkim snagama uspešno održali prvi Sabor u Beogradu, imali su jasnu viziju kako da konstantno unapređuju saradnju Srbije i Srpske.

"Nailazili smo na osude različitih vrsta, kako tobož time izazivamo haos u regionu i pripremamo se za sukobe, do zlonamjernih optužbi iz domaćih redova, kako je Sabor bio samo predstava za javnost, skretanje pažnje sa nečega drugog, prazna forma, bez suštine itd. Naravno, nijedno od tih tumačenja nije bilo blizu istine. Srbija i Srpska razvijaju sveobuhvatnu saradnju sa veoma konkretnim sadržajem te saradnje", istakao je Vučić.

Prema njegovim riječima, Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je usvojena 8. juna 2024. godine, temelj je na kojem Srbija i Srpska grade zajedničku budućnost.

Vučić je istakao da to nije usmjereno ni protiv koga, već da je za dobrobit svih u regionu.

"Ne želim da imam defanzivnu poziciju i da objašnjavam nekome da time ne kršimo postulate međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Mi smo se držali slova Dejtonskog sporazuma, vodili računa o tome, poštovali sve druge. Uvijek smo bili napadani, optuživani za ono što nikada nismo učinili ili što nam čak nikada nije palo na pamet da učinimo", kazao je Vučić.

On je istakao da Srbija i Srpska rade zajednički, uvijek poštujući sve druge.

"Što se tiče konkretnih projekata, ja bih zamolio posebno da nas danas obavijestite o tome kako teku radovi na autoputu Rača-Bijeljina, kako teku pripreme za izgradnju trebinjskog aerodroma", rekao je Vučić.

On je zatražio obavještenje i o tome da li može da se učini nešto u budućnosti po pitanju gasnog interkonektora Srbija, Republika Srpska i BiH.

"Šta je to što možemo da učinimo za Republiku Srpsku u svim drugim sferama društvenog života, uključujući i finansijsku podršku Republike Srbije i takođe posebno u oblasti energetike, šta je to što možemo zajednički da uradimo, šta je to što možemo zajednički da napravimo", rekao je Vučić.

"Ponosan sam na vojnu paradu, čuvaćemo svoju slobodu i nezavisnost"

Vučić se osvrnuo i na vojnu paradu "Snaga jedinstva", koja je danas održana u Beogradu rekavši da je ponosan i poručujući da će Srbija da čuva svoju slobodu, nezavisnost i suverenitet. Dodajući da pred Srbijom nije lak put.

"Pred nama nije lak period, jer se stvari u svetu odvijaju ubrzano. Taj put, kojim veliki dio svjetskih sila ide, ne vidim da vodi bilo gdje drugo, sem u ambis. Naše je da ne završimo na tom mjestu, naše je da sačuvamo srpski narod od istorijske katastrofe, u koju mnogi narodi hrle, želeći i žudeći za međusobnim sukobima, želeći i žudeći za dobijenjem više teritorija, više prava", rekao je Vučić.

Naveo je da vjeruje da će do kraja njegovog mandata i do kraja mandata vlade Srbije, zvanična politika Srbije biti i ostati da je na evropskom putu.

Dodik: Protiv srpskog naroda danas se vodi hibridni rat

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, izjavio je na sjednici da za srpski narod nije postojalo vrijeme koje nije bilo izazovno, a da se danas borba usmjerena protiv srpskog naroda ne vodi oružjem već na novi način - "hibridnim ratom i hibridnim pritiskom".

Dodik je izrazio poštovanje Srbiji, jer je u vremenima nepravednim po srpski narod uvijek bila u poziciji da kreira nove politike i saradnje i zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ovom, kako je rekao, impresivnom danu u kojem su mogle da se vide odbrambene sposobnosti Srbije, koje su izgrađene pod Vučićevim vođstvom u posljednjih 10 godina.

"Svi znamo kako je to izgledalo prije 10 godina, u kojem je stanju i statusu bila Vojska Srbije namjerena da od strane Zapada bude uništena do kraja i da Srbija ima neka lovačka udruženja koja su je branila", rekao je Dodik.

Istakao je da smo danas svjedočili o nečemu što zaista pokazuje prije svega snagu da se odvrati bilo koji neprijatelj.

"A to znači i nama u Republici Srpskoj, ponosan sam kao pripadnik srpskog naroda što je Srbija u ovom segmentu napredovala do ovog nivoa. Smatram da i ovo jasno pokazuje miroljubivu politiku koju Srbija vodi i onoga što nam je svima jasno i stalo do toga da to bude mir na ovim prostorima i Srbija predvođena Vama (Vučićem) to čini uporno i iznova bez obzira na licemerje i cinizam koji dolazi sa neke druge strane", rekao je Dodik.

Izrazio je zadovoljstvo što je su danas ponovo okupljeni da u bratskoj ljubavi i slozi u ovom teškom i izazovnom vremenu razgovaraju o budućnosti našeg naroda.

"Želim da Vam iskažem svoje poštovanje u činjenici da ste kroz ova teška vremena, nepravedna po Srbiju i Republiku Srpsku i srpski narod uvijek bili u poziciji da kreirate nove politike, saradnje među nama. Iza nas su ostali mnogi projekti. Na kraju po tome se i meri uspešna politika. Šta ostavite i za sebe kao projekat za dobrobit naroda. Hvala vam na svoj podršku i pomoć koju ste pružili Republici Srpskoj, kao Srbija, Vi lično i vlada, Srbija i njena Skupština i sve institucije Republike Srbije", rekao je Dodik.

(RTS/Mondo)