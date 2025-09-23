Ustavni sud RS o apelaciji "Prointera" zbog gašenja računa firmama pod američkim sankcijama

Ustavni sud Republike Srpske sutra će razmatrati apelaciju “Prointer ITSS” d.o.o. Banja Luka zbog gašenja računa firmama koje su pod američkim sankcijama.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U pitanju je pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti više članova iz opšteg poslovanja svih banaka koje posluju u Srpskoj – Adicco, Atos, NLB, Nova banka, MF banka, Raiffeisen, Naša banka, Unicredit, te Banka poštanske štedionice.

Kancelarija za kontrolu imovine stranaca (OFAC) američkog Ministarstva finansija je sredinom juna 2024. godine uvela sankcije za više pravnih subjekata - “Prointer ITSS”, “Infinity International group”, “K-2 Audio Company”, “Kaldera Company”, “Sirius 2010” i televiziju “Una World”, te za vlasnika "Infinity grupe" Đorđa Đurića i generalnog direktora kompanije "Kaldera" Milenka Čičića.

Invictus Technology Group je krajem prošle godine najavila apelaciju Ustavnom sudu RS zbog odluke banaka da ne posluje sa firmama iz ove grupacije, a koja je osnovana na temeljima Infinity grupe i Prointera koji su se u ljeto iste godine našli pod američkim sankcijama.

Iz ove grupacije su tada ocijenili da je zbog “samovolje banaka, njihovih diskriminatorskih odluka mimo svih zakonskih propisa i poslovnih uzusa” prouzrokovano gašenje firmi, stotine radnika ostalo bez posla, a privreda RS pretrpjela štetu.

(Mondo)