Dodik najavio snažan politički angažman: "Biću predsjednik za svakog ko me takvog prihvata"

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, poručio je danas da će politički ostati veoma angažovan.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Biću predsjednik za svakog ko me takvog prihvata", rekao je Dodik i napomenuo da ga prihvataju Rusija, Srbija, Bjelorusija...

On je dodao da kao predsjednik nije želio da Republiku Srpsku destabilizuje, te podsjetio da nisu htjeli da idu na izbore, očekujući da će ih drugi pratiti ali oni to nisu htjeli.

Onda su, kaže, očekivali da predlože svog kandidata, a da SNSD i stranke vladajuće koalicije ne predlože nikoga, pa je iz CIK-a rečeno da će organizovati 40 biračkih mjesta u Federaciji BiH i proglastiti ko je predsjednik.

"Mi to ne smijemo da dozvolimo već smo rekli idemo da se borimo. Zato smo došli u ovu poziciju", istakao je Dodik.

Podsjetio je da je opoziciji nuđena vlada nacionalnog jedinstva, da premijer bude iz opozicije godinu dana, a da oni nisu htjeli da prihvate ni da razgovaraju.

Dodik je napomenuo da su pet, šest mjeseci unazad zvali opoziciju da zajedno rade, a da sada sarajevski mediji pišu da je zahvaljujući opoziciji iz Republike Srpske, SDS-u i PDP-u sačuvana ideja o BiH.