Dodik i Minić u posjeti Han Pijesku: Ozvaničenje prelaska načelnika Đurića iz SDS-a u SNSD

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, premijer Savo Minić i više ministara u Vladi Srpske danas će posjetiti opštinu Han Pijesak.

Dodik je najavio da će tokom posjete biti ozvaničen prelazak načelnika opštine Slobodana Đurića iz SDS-a u SNSD.

Podsjećamo, Dodik je juče istakao da je Đurićev prelazak „rezultat praktičnog pristupa i želje da se opština podigne na viši nivo“.

„SNSD je dobio veću podršku na prošlim lokalnim izborima i to racionalni ljudi, poput načelnika Han Pijeska, razumiju. Gospodin Đurić želi da opštinu podigne na jedan veći nivo“, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, inicijalni razlog za ovu odluku bio je dugogodišnji zastoj u izdavanju građevinskih dozvola – tokom 30 godina na području Han Pijeska nije izdata nijedna.

„Kada smo republičkim sredstvima počeli graditi Ski-centar ‘Igrišta’, izdali smo 400 građevinskih dozvola, a trenutno je u procesu odlučivanja još 146. To pokazuje da opština dobija novu dinamiku“, naglasio je Dodik.