logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Besplatni placevi za porodice i mlade: Prijedor uskoro raspisuje javni poziv

Besplatni placevi za porodice i mlade: Prijedor uskoro raspisuje javni poziv

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da utvrđivanje prvih 12 besplatnih parcela za porodice sa četvoro i više djece, mlade bračne parove do 35 godina i samohrane roditelje predstavlja samo dio zemljišta koje je grad obezbijedio ovim kategorijama.

S21810_Prijedor-panorama-1024x626.jpg Izvor: Grad Prijedor

Javor je dodao da je trenutno u opticaju još nekoliko velikih parcela.

"Od njih se može napraviti po deset, 15 ili više parcela. Prilagođavaćemo se kvadraturi između 400 i 500 metara kvadratnih, a imamo parcele od dva, tri, pet, sedam ili deset dunuma. Znači, moraćemo izvršiti parcelaciju", rekao je Javor.

On je naveo da je za te parcele u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, da one jesu u svojini grada, ali da su u postupcima pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslova i da će se ishodi znati u kratkom roku.

Odluku o utvrđivanju prvih 12 parcela, površine od 400 do 500 kvadratnih metara, od kojih je jedna u Čirkin Polju, a 11 u Velikom Palančištu, Skupština grada donijela je 2. septembra.

Ova odluka stupiće na snagu osam dana po objavljivanju u "Službenom glasniku" grada Prijedora, nakon čega će biti raspisan prvi javni poziv za dodjelu parcela u skladu sa pravilnikom o bodovanju, koji će biti otvoren 15 dana.

Proceduru za dodjelu besplatnih placeva, kao mjeru demografske i pronatalitetne politike lokalne zajednice, grad Prijedor je započeo u aprilu ove godine, nakon što su to omogućile nove izmjene Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor placevi besplatno

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ