Besplatni placevi za porodice i mlade: Prijedor uskoro raspisuje javni poziv

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da utvrđivanje prvih 12 besplatnih parcela za porodice sa četvoro i više djece, mlade bračne parove do 35 godina i samohrane roditelje predstavlja samo dio zemljišta koje je grad obezbijedio ovim kategorijama.

Izvor: Grad Prijedor

Javor je dodao da je trenutno u opticaju još nekoliko velikih parcela.

"Od njih se može napraviti po deset, 15 ili više parcela. Prilagođavaćemo se kvadraturi između 400 i 500 metara kvadratnih, a imamo parcele od dva, tri, pet, sedam ili deset dunuma. Znači, moraćemo izvršiti parcelaciju", rekao je Javor.

On je naveo da je za te parcele u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, da one jesu u svojini grada, ali da su u postupcima pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslova i da će se ishodi znati u kratkom roku.

Odluku o utvrđivanju prvih 12 parcela, površine od 400 do 500 kvadratnih metara, od kojih je jedna u Čirkin Polju, a 11 u Velikom Palančištu, Skupština grada donijela je 2. septembra.

Ova odluka stupiće na snagu osam dana po objavljivanju u "Službenom glasniku" grada Prijedora, nakon čega će biti raspisan prvi javni poziv za dodjelu parcela u skladu sa pravilnikom o bodovanju, koji će biti otvoren 15 dana.

Proceduru za dodjelu besplatnih placeva, kao mjeru demografske i pronatalitetne politike lokalne zajednice, grad Prijedor je započeo u aprilu ove godine, nakon što su to omogućile nove izmjene Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske.

(Srna)