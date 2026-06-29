Od 1. jula prijave za besplatne placeve u Banjaluci: Na raspolaganju 203 parcele

Javni konkurs za dodjelu prava građenja bez naknade na 203 gradske parcele u Banjaluci biće otvoren od 1. do 31. jula. Evo ko ima pravo da se prijavi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Javni konkurs za dodjelu prava građenja bez naknade na gradskim parcelama u Banjaluci biće raspisan u utorak, 1. jula, a prijave će biti otvorene do 31. jula. Za ovu mjeru predviđene su 203 parcele na lokacijama u Donjoj Piskavici, Bukvaleku i Dragočaju.

Pravo učešća imaju mladi bračni parovi do 35 godina, porodice sa četvoro i više djece, kao i samohrani roditelji koji ispunjavaju uslove propisane odlukom Grada.

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac rekla je da je završena kompletna dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva.

"Ovo je politika koju je aktuelna gradska administracija pokrenula prije više od dvije godine. Upravo je Banjaluka pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o stvarnim pravima, koji je u međuvremenu izmijenjen i sada omogućava sprovođenje ove mjere", rekla je Savić Banjac.

Dodala je da je cilj mjere da se mladim porodicama olakša rješavanje stambenog pitanja, te da se uskoro očekuje i dodjela prvih besplatnih placeva.

Predsjednik Komisije za provođenje javnog konkursa Nenad Talić rekao je da će građanima biti ponuđeno ukupno 203 placa.

"Konkurs će trajati od 1. do 31. jula, a odmah početkom avgusta komisija će početi sa razmatranjem pristiglih prijava", rekao je Talić.

Prijave će se podnositi u sobi broj 16 Gradske uprave, gdje će biti dostupan i prijavni obrazac.

Kandidati će, između ostalog, dostavljati lične podatke, podatke o bračnom statusu, broju djece, stručnoj spremi i radnom statusu, te navesti osnov po kojem ostvaruju pravo učešća.

Prema ranije usvojenoj odluci, pravo građenja dodjeljuje se radi izgradnje porodične kuće. Korisnici će biti u obavezi da stambeni objekat izgrade u roku od pet godina od preuzimanja zemljišta, u suprotnom će pravo građenja biti ukinuto.

Odlukom je predviđeno i da se izgrađena kuća ne može prodati u periodu od deset godina od izdavanja upotrebne dozvole.