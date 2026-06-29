Zaprašivanje komaraca u Banjaluci: Objavljen raspored tretmana po naseljima

Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje biće sprovedena na području grada Banjaluke večeras, 29. juna, i sutra, 30. juna.

Izvor: Grad Banjaluka

Prema planu preduzeća "Eko-Bel", koje je zaduženo za izvođenje ovih radova, tretmani će se odvijati u večernjem terminu od 20.00 do 23.00 časa danas, te u jutarnjem terminu od 5.00 do 6.30 časova i večernjem od 19.30 do 22.30 časova sutra.

Večeras, 29. juna, tretmanom će biti obuhvaćena naselja: Lazarevo I i II, Kumsale, Drakulić, Srpski Milanovac, Rakovačke bare, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Česma, Zeleni Vir, Vrbanja, Debeljaci, Ada, Medeno polje, Priječani, Mađir i Delibašino Selo. Zaprašivanje će se obaviti i na lokalitetima oko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u ulicama Ranka Šipke i Romanijskoj, te na Petrićevcu kod potoka Podstranac.

Sutra, 30. juna, u jutarnjem terminu (5.00 – 6.30 časova), ekipe će raditi u naselju Centar, parku „Mladen Stojanović“, Kampusu, na šetalištima uz Vrbas i na području tvrđave Kastel. U večernjem terminu istog dana (19.30 – 22.30 časova), akcija će biti sprovedena u naseljima: Derviši, Zalužani, Lauš, Kočićev vijenac, Srpske Toplice, Šibovi, Kuljani, Barlovci, Dragočaj, Ramići, Borik, Novi Borik, Starčevica, Obilićevo, kao i na području oko jezera kod Tržnog centra „Delta“.

Nadležni su uputili apel pčelarima da u predviđenim terminima preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoja pčelinja društva.