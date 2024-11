Policija oduzela pečate: "Prištinske vlasti počele proces protiv srpskih škola na KiM"

Direktor škole iz Gojbulje, koga je danas na prelazu Brnjak privela policija samoproglašenog Kosova i oduzela mu pečate škole, rekao je da je ovaj incident dokaz da je na Kosovu i Metohiji počeo proces protiv prosvjete.

Izvor: Erdal Sekerr/Shutterstock

On je naveo da su ga inspektori detaljno ispitivali o tome odakle mu pečati i čemu služe, te da su tvrdili da oni predstavljaju paralelne institucije i da Kosovo više nije dio Srbije.

"Proces teče dalje, pečati su oduzeti, kako će i za šta će dalje da me terete ne znam. To ide kasnije kod sudije za prekršaje", rekao je direktor škole za "Kosovo onlajn".

On je dodao da ga je policija zadržala pet sati i da je tokom ispitivanja bilo provokacija, ali da na njih nije naseo.

"Na prelazu Brnjak su me držali tri i po, četiri sata, a potom su me kolima prevezli do inspektorata u južnom delu Mitrovice, odnosno do stanice policije, gde je jedan inspektor bio nacionalistički nastrojen", rekao je direktor škole.

On je naveo da ga je policija ispitivala samo o pečatima škole, a da za to nije ni imala povoda.

Napominje da kod sebe nije imao ništa sporno ni oružje, ni narkotike, niti bilo kakvo obilježje Srbije.

"Čim su videli da na pečatima piše `Republika Srbija`, odmah su ih konfiskovali. Priveli su me kao najvećeg kriminalca, nije bilo upotrebe sile, ali bile su naredbe", rekao je direktor škole iz Gojbulje.

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Petar Petković izjavio je da je večeras tzv. kosovska policija na Jarinju privela direktora Osnovne škole iz Gojbulje ocijenivši da je time premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti krenuo u obračun sa srpskim školama.

"Večeras je Kurtijeva policija na Jarinju privela direktora osnovne škole iz Gojbulje jer je kod sebe imao pečate srpske škole! Poslije saslušanja je pušten, a pečati oduzeti. Ovim je Kurti krenuo u obračun sa srpskim školama koje bi da zatvori i djecu ostavi bez prava na obrazovanje", naveo je Petković na mreži Iks.

On je dodao da su o ovom nasilju i direktnom kršenju sporazuma večeras obavijestili EU i zemlje Kvinte.

(MONDO/RTS)