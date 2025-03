Da li će Srbija imati izbore ili rekonstrukciju Vlade? Prema zakonu postoje dva rješenja

Prema Ustavu Srbije, kada Skupština konstatuje ostavku predsjednika Vlade, predsjednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade.

Kada je krajem januara premijer Srbije Miloš Vučević podnio ostavku, istog trenutka otvorila su se pitanja da li će u Srbiji biti raspisani novi izbori. Da je to jedna od mogućih opcija jasno sugeriše i zakon, koji propisuje određene rokove, ali i pruža nekoliko varijanti. Jedna od njih pomenuta je i na sjednici Vlade Srbije - Skupština ima 30 dana da izabere novu Vladu ili se raspisuju izbori.j

Kako je rečeno, ove nedjelje će biti konstatovana ostavka predsjednika Vlade i da će od tada početi da teče rok za formiranje nove vlade. Prema zakonu, Narodna skupština na prvoj narednoj sjednici bez rasprave prima k znanju da je premijer podnio ostavku i time Vladi prestaje mandat.

Prema Ustavu Srbije, kada Skupština konstatuje ostavku predsjednika Vlade, predsjednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade. Ako Skupština ne izabere u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsjednika Vlade, predsjednik Republike je dužan da raspusti parlament i i raspiše izbore.

"To znači da je onda 18. april rok za formiranje Vlade Srbije. Ako budete htjeli to, a ako ne, onda se ide na izbore i tu jer rok 45 do 60 dana, što znači, ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna. Dva datuma koja su u opticaju su 1. ili 8. jun", rečeno je na sjednici Vlade Srbije održane u nedjelju, 16. marta.

Moguća i rekonstrukcija Vlade

Izbori u Srbiji nisu jedina opcija s obzirom da prema zakonskim odredbama postoji mogućnost i za rekonstrukciju Vlade.

U slučaju da premijer podnese ostavku, predsjednik Republike može odlučiti da ne raspisuje nove izbore već da pokušaju da formiraju novu vladu iz postojećih resora, čime se vrši rekonstrukcija. Ovo se obično dešava kroz izmjene i dopune ministarskih pozicija, što ne podrazumjeva promjenu cjelokupnog sastava vlade.

Rekonstrukcija bi bila moguća jer vladajuća koalicija ima većinu u aktuelnom sazivu parlamenta nakon prošlogodišnjih izbora, što znači da može da sastavi novu vladu sa postojećom većinom. Predsjednik Srbije u tom slučaju odlučuje ko će biti mandatar za sastav nove, rekonstruisane vlade. Ona bi nastavila započeti mandat koji traje do 2028. godine, kada ističe mandat aktuelnom sazivu Skupštine Srbije.

Međutim, rekonstrukcija vlade ne može se desiti ako Narodna skupština u roku od 30 dana od ostavke premijera ne izabere novog premijera i novu vladu.

Koja ovlašćenja sada ima Vlada Srbije?

Vlada kojoj je prestao mandat ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte, niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Ona ne može postavljati državne službenike na položaj u organima državne uprave, a pri obavljanju osnivačkih prava Srbije može jedino da imenuje ili da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora.

