Građani širom Srbije protiv blokada: Počela okupljanja u više gradova

Širom Srbije počela su okupljanja građana protiv blokada.

Izvor: Kurir

Večeras se u brojnim mjestima u Srbiji održavaju javna okupljanja građana protiv blokada. Učesnici protesta poručuju da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da žele normalan život, slobodu kretanja i rada.

Građani nose zastave Srbije i brojne transparente, među kojima su "Građani protiv blokada", "Hoću moj život nazad", "Hoću moju Srbiju nazad", "Hoću da učim", "Ne damo Srbiju", "Hoću da se krećem slobodno".

U Inđiji su građani istakli da žele bolju Srbiju i da im je važno da se slobodno kreću. Okupljanja su zabilježena i u Šidu, kao i u drugim dijelovima Vojvodine, među kojima su Ruma, Bačka Palanka i Sremski Karlovci.

U Rumi, u Željezničkoj ulici, skup je počeo intoniranjem himne, a potom su izvođene i patriotske pjesme. Okupljanja u Vojvodini obezbjeđuje policija, a organizovana su kao prijavljena javna okupljanja koja su planirana da traju do 20 časova, s početkom u 18.30.

Građani iz Šapca kreću ka Vladimircima, iz Valjeva ka Ubu, iz Kraljeva ka Raški, dok su okupljanja počela i u Loznici, Trgovištu, Staroj Pazovi, Rumi, Priboju, Aranđelovcu i drugim mestima.

Svi navedeni skupovi su prijavljeni i organizovani u skladu sa propisima.

(Mondo.rs)