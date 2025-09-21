"Situacija je alarmantna, nikad nismo bili više uplašeni": Medvjedi opsjedaju selo u Šumadiji, idu u čoporima

Stanovnici sela ističu da je situacija sve alarmantnija i da nikad nisu bili više uplašeni.

Mještani sela Maskova na planini Kušići kod Ivanjice žive u strahu nakon što su videli čak četiri medvjeda i jednu mečku sa četiri mečića kako se kreću kroz šumu i penju uz stabla u blizini kuća. Kako pričaju stanovnici, ovakvi prizori su sve češći i svako kretanje u šumi za mještane se pretvara u rizik.

"Svakog dana živimo u strahu, pogotovo sada kada traje sezona pripreme ogreva i mnogo ljudi je u šumi zbog sječe drva. Najviše se plašimo mečke sa mladuncima jer znamo da tada postaje agresivna i može da nas napadne", kažu za RINU mještani.

Stanovnici sela ističu da je situacija sve alarmantnija i da nikad nisu bili više uplašeni. Ono što im dodatno uliva strah jeste činjenica da medvjedi sad sve ređe padaju u potpuni zimski san.

Sve više vidimo njihovih brloga, a pored toga penju se po stablima i stalno nailazimo na tragove. To nas dodatno plaši jer znači da su se naselili i da ih ima sve više, dodaju mještani.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se životinje pojavljuju u čoporima, što povećava opasnost za ljude.

Strah je još veći jer zakon strogo zabranjuje bilo kakvu reakciju prema medvjedima. Mrki medvjed je zaštićena vrsta u Srbiji, a kazne za njegovo povređivanje ili ubijanje kreću se i do milion dinara. Prema Krivičnom zakoniku, za ovakvo djelo zaprijećena je i zatvorska kazna do tri godine.

Mi ne znamo kako da se branimo, jer je medvjed zaštićeniji očigledno nego mi mještani koji smo ostali ovdje da živimo. Da ga kojim slučajno odstrijelimo, završili bi zatvor. Ne smijemo mu ništa, dodaju uplašeni stanovnici planiniskih sela.

Mještani apeluju na nadležne da reaguju što prije, jer, kako kažu, „nije pitanje da li će, već kada će doći do tragedije“.

