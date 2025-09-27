Jeziv zločin u Srbiji: Tijela starijeg para pronađena u lokvi krvi, osumnjičen unuk

Glavni osumnjičeni za zločin kod Despotovca je unuk ubijenog para.

U kući u selu Bogava kod Despotovca pronađena su tijela starijeg para M.R. (79) i Ž.R. (76) koji su zaklani nožem, policija traga za muškarcem M.M. (39) za kog se navodi da je unuk ubijenog para, koji je glavni osumnjičeni.

"Izvjesno vrijeme ubijeni se nisu javljali na telefon, a kada je jedan od rođaka otišao do kuće i pokucao na vrata, a potom pozvao policiju kako bi ista obili, imali su šta da vide. Vidjeli su tijela u lokvi krvi, a u toj kući zadnji put prema ijrečima komšija bio je i unuk koji ima 39 godina i on je glavni osumnjičeni za ubistvo bračnog para. Nezvanično smo saznali da su deda i unuk imali neračišćene račune oko prodaje stoke i da je mogući motiv bio novac", izvijestila je novinarka Kurira Slađana Nedeljković koja je bila na licu mjesta u Bogavi.

Ona se potom osvrnula na riječi mještana. Vidjeli su parkirani kamion osumnjičenog, ali nisu slutili da će se uskoro dogoditi težak zločin.

"Oni su rekli da je bio parkiran kamion osumnjičenog, ali ništa nije slutilo da će se krvavi pir dogoditi u noći između petka i subote. Sa terena smo saznali da je policija ispred kuće. Poznato je da je glavni osumnjičeni u bjekstvu. Moram da napomenem da je u toku dolazak tužioca i ovaj proces će voditi Više javno tužilaštvo u Jagodini", objasnila je Nedeljković.

