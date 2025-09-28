logo
Dva incidenta u jednom danu: Signalne rakete pogodile gošće na svadbama u Dalmaciji, jedna poginula

Autor Nikolina Damjanić
0

Strašna tragedija dogodila se sinoć u Šibeniku, kada je tokom svadbenog slavlja ispred katedrale smrtno stradala 34-godišnja žena.

shutterstock_2667745263.jpg Izvor: Shutterstock

Prema navodima, raketu je ispalio 52-godišnji stric mladoženje, a ona je nesretnom putanjom pogodila mladoženjinu sestričnu u glavu. Žena je hitno prevezena u šibensku bolnicu, ali je, uprkos naporima ljekara, preminula. Svjedoci navode da je raketa pogodila žrtvu u vrat, nanijevši kobne povrede, piše Index.

"Teško nam je shvatiti da je izgubila život na dan bratovljevog vjenčanja. Bila je vedra, voljena i uvijek spremna pomoći. Njen suprug ovo neće moći lako preboljeti", rekla je prijateljica stradale žene.

Policija je potvrdila da je mladoženjin stric uhapšen i da je protiv njega pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Samo nekoliko sati ranije, gotovo identičan incident dogodio se u Makarskoj, gdje je signalna raketa tokom vjenčanja teško povrijedila tridesetogodišnju gošću. Ona je hospitalizovana u splitskom KBC-u, ali nije životno ugrožena.

Na oba slučaja reagovao je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, ocijenivši ih teškim zloupotrebama i kršenjem zakona.

"Signalne rakete smiju se koristiti isključivo u vanrednim okolnostima, recimo za spašavanje na moru. Teško je razumjeti ovakve tragedije", poručio je ministar.

(MONDO/Index)

