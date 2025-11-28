Oduzeta dozvola za rad Univerzitetu Megatrend: Ministarstvo donijelo odluku

Ministarstvo prosvete oduzelo je dozvole za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu zbog isteka akreditacije i neuspješnih zahtjeva za njeno obnavljanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo prosvjete donijelo je rešenje o oduzimanju dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u sastavu ovog univerziteta i to: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

U saopštenju Ministarstva prosvjete navedeno je da su dozvole za rad Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije i Geoekonomskom fakultetu oduzete jer im je istekla prethodno važeća akreditacija, a nisu podnijeti zahtjevi za akreditaciju ovih visokoškolskih ustanova najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije.

Univerzitetu Megatrend, Fakultetu za umjetnost i dizajn i Pravnom fakultetu dozvola za rad je oduzeta jer je proteklo godinu dana od konačnosti rješenja o odbijanju zahtjeva za akreditaciju ovih ustanova.

Studenti ovih visokoškolskih ustanova nastaviće svoje obrazovanje na drugim visokoškolskim ustanovama, o čemu će Ministarstvo prosvjete donijeti poseban akt kojim se obezbjeđuje završetak studija.

Rješenja o oduzimanju dozvole za rad ovim visokoškolskim ustanovama poslata su poštom u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i elektronskom poštom.

Takođe, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Ministarstvo javno objavljuje informacije i rješenja o oduzimanju dozvola za rad i akreditacije visokoškolskim ustanovama.

Ministarstvo prosvjete podseća da se u cilju očuvanja kvaliteta visokog obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, postupak akreditacije državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa sprovodi redovno na svakih sedam godina, a može i ranije na zahtjev visokoškolske ustanove.

U ovom postupku, Nacionalno akreditaciono tijelo utvrđuje, između ostalog, ispunjenost uslova za realizaciju studijskih programa, odnosno da li ustanova ima dovoljno prostora za određeni broj studenata, da li su ti prostorni uslovi adekvatni za određene studijske programe, da li ima dovoljan broj nastavnika i slično, navedeno je u saopštenju.

(Telegraf/MONDO)