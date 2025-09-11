Prijetnje istorijskim univerzitetima u SAD, zatvoreno nekoliko kampusa

Nekoliko koledža i univerziteta u SAD na kojima studiraju afroamerikanci zatvoreni su nakon prijetnji upućenih njihovim kampusima.

Izvor: Shutterstock

Državni univerzitet Alabame, Univerzitet Hempton, Državni univerzitet Virdžinije, Južni univerzitet i koledž AiM, kao i Univerzitet Betjun-Kukman, ostali su zaključani u jutarnjim časovima po lokalnom vremenu.

Sve ove obrazovne ustanove saopštile su da su njihovi kampusi dobili prijetnje, prenio je "USA Today".

Blokada Južnog univerziteta kasnije je ukinuta, ali su sve aktivnosti i časovi na kampusu otkazani tokom vikenda, objavili su zvaničnici ove ustanove.

Koledž Spelman u Atlanti takođe je zamolio studente i nastavnike da izbjegavaju kampus i povećao mjere bezbjednosti zbog prijetnje obližnjem Univerzitetu Klark Atlanta. Naredba o zaključavanju ukinuta je kasnije.

Državni univerzitet Virdžinije jutros je objavio "hitno upozorenje" i proglasio kampus zatvorenim, a u saopštenju je naveo da policija "aktivno istražuje vjerodostojnost prijetnje primljene ranije tokom dana".

Istorijski crnački koledži i univerziteti su institucije visokog obrazovanja u SAD osnovane prije usvajanja Zakona o građanskim pravima 1964. godine s ciljem da služe afroameričkim studentima. Većina ovih obrazovnih ustanova nalazi se na jugu SAD.

Lažna dojava u sjedištu demokrata

Demokratski nacionalni komitet SAD saopštio je da je njegovo sjedište primilo prijetnju bombom, ali da je policija utvrdila da dojava "nije kredibilna".

"Iz predostrožnosti, policija Kapitola obavlja pretragu unutrašnjosti zgrade. Kao što je rekao predsjednik DNK-a Ken Martin, za političko nasilje u bilo kom obliku nema mjesta u našoj zemlji", navedeno je u saopštenju.

Osoblje Senata SAD primilo je ranije upozorenje u kojem su obaviješteni o "incidentu" u sjedištu DNK-a i rečeno im je da se ne približavaju dok traju policijske aktivnosti, prenose američki mediji.

(Srna)