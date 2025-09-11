Prodavala mužev uticaj: Supruga bivšeg američkog senatora ide u zatvor

Nadin Menendez, supruga bivšeg američkog senatora iz Nju Džersija Boba Menendeza, osuđena je danas na četiri i po godine zatvora zbog prodaje političkog uticaja muža u zamjenu za mito u vidu gotovine, zlatnih poluga i luksuznog automobila.

Nadine Menendez /58/ je u aprilu proglašena krivom za učešće u koruptivnim šemama zajedno sa suprugom, bivšim predsjedavajućim Odbora za spoljnopolitičke odnose Senata SAD, i to u periodu od 2018. do 2023. godine. Neke od tih šema uključivale su i pomoć egipatskoj vladi, prenio je AP.

Menendezova je u obraćanju sudiji kroz suze opisala bivšeg senatora kao manipulatora i lažova.

"Predala sam mu svoj život, a on me je vodio kao marionetu", rekla je ona.

Sudija je tokom izricanja presude rekao da Nadin Menendez nije osoba kakvom su je prikazali tokom suđenja njenom mužu i dvojici biznismena iz Nju Džersija, ali da nije ni "nevini posmatrač", kako je tvrdila njena odbrana.

Osim zatvorske kazne, sudija je Nadin Menendez izrekao i tri godine uslovnog nadzora.

Kazna joj je djelimično ublažena zbog toga što je prošla kroz dugotrajan sudski proces, teško djetinjstvo u Libanu, prethodne toksične veze, zdravstvene probleme i godine života.

Sudija je odredio da se u zatvor javi 10. jula, kako bi imala vremena da završi neophodne medicinske zahvate. Tužilaštvo se nije protivilo ovom zahtjevu.



Bob Menendez (71) trenutno izdržava kaznu od 11 godina zatvora, nakon što je osuđen za mito, iznudu i djelovanje kao agent strane vlade, konkretno egipatske.



FBI je u pretresu njihove kuće 2022. godine pronašao 480.000 dolara u gotovini, zlatne poluge vrijedne oko 150.000 dolara i luksuzni kabriolet.

(Srna)