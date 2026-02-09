logo
Čitaoci reporteri

Vučić odgovorio na pitanje da li će opet biti premijer: "To će biti moja odluka"

Vučić odgovorio na pitanje da li će opet biti premijer: "To će biti moja odluka"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, gdje mu je uručeno crkveno odlikovanje za pomoć srpskom narodu i obnovu svetinja u krajevima preko Drine.

Vučić odgovorio na pitanje da li će biti premijer Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Tokom susreta razgovarano je o položaju Srba u eparhiji bihaćko-petrovačkoj, demografskoj slici, problemima sa imovinom i očuvanju crkava i manastira, a predsjednik je poručio da će Srbija nastaviti da pomaže svoj narod gdje god da živi.

Nakon ceremonije, odgovarajući na pitanja novinara, Vučić se osvrnuo i na spekulacije da bi mogao ponovo da bude premijer.

"Molim sve da ne nagađaju i da ne govore o tome. To će biti moja odluka, ali i narodna odluka. Narod želi promjene, ali ne one koje mu nameću blokaderi", rekao je Vučić.

On je dodao da ima mnogo zamerki na sopstveni rad i da se svakodnevno kaje zbog grešaka, ali da su rezultati koje je Srbija postigla često uzimani zdravo za gotovo.

"Svaku odluku naroda poštovaću. Samo neka ljudi dobro razmisle", poručio je. 

