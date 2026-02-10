logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

MUP se oglasio o hapšenju dvije osobe u Leskovcu zbog sumnje da su zloupotrebile službeni položaj.

Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Leskovcu su uhapšene dvije osobe zbog sumnje da su zloupotrebile svoj službeni položaj. Privedene su G.S. (64), bivša direktorka Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D.Đ. (49), rukovodilac u ovoj Ustanovi.

"U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. S. (64), bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D. Đ. (49), rukovodioca u ovoj Ustanovi, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da su G. S. i D. Đ., u periodu od 2017. do 2024. godine, nezakonito zadržavali za sebe i poklanjali trećim licima raznu tehničku robu kupljenu od dva privredna društva iz Leskovca novčanim sredstvima Ustanove.

Takođe, G. S. se sumnjiči da je koristila službeno vozilo u privatne svrhe, da je novčanim sredstvima Ustanove plaćala turističke aranžmane za sebe i svoje prijatelje, kao i da je omogućila da se sredstva Ustanove, predviđena za reprezentaciju, troše iznad dozvoljenog plana. Ukupna materijalna šteta koju su osumnjičeni pričinili Ustanovi, čiji je osnivač Republika Srbija, iznosi preko sedam miliona dinara. G. S. i D. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje u nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Pročitajte i ovo

Tagovi

Leskovac hapšenje MUP

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ