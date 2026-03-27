Pripadnici UKP-a ušli na Filozofski fakultet: Ispituju se okolnosti tragedije u Beogradu

Pripadnici UKP-a u zgradi Filozofskog fakulteta.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas oko 11.45 sati u zgradu Filozofskog fakulteta u Beogradu gdje je noćas nastradala 25-godišnja djevojka, prenosi Blic pisanje Tanjuga.
Kako javlja izvještač Tanjuga sa lica mjesta, oko 10 pripadnika UKP su ušli u hol fakulteta.
MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova, kako se sumnja, nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja djevojka skočila kroz prozor i nastradala na licu mjesta.
U istragu se uključilo Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beograd.
