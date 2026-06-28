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Nesreća na Skadarskom jezeru: Sudarila se dva plovila, ima teško povrijeđenih

Nesreća na Skadarskom jezeru: Sudarila se dva plovila, ima teško povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U sudaru dva plovila koji se jutros oko 10.30 časova dogodio u kanalu na Rijeci Crnojevića, na Skadarskom jezeru, povrijeđene su tri osobe.

Sudar dva plovila na Skadarskom jezeru Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U sudaru dva plovila koji se jutros oko 10.30 časova dogodio u kanalu na Rijeci Crnojevića, na Skadarskom jezeru, povrijeđene su tri osobe.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, dok su dvije upućene na ljekarske preglede.

Kako CdM nezvanično saznaje iz Uprave policije, u udesu su povrijeđeni jedan crnogorski državljanin star 19 godina i dva strana državljanina.

"Jedno lice zadobilo je teške tjelesne povrede u vidu preloma noge, dok su druga dva lica trenutno na pregledu kod ljekara", kazao je nezvanično izvor iz Uprave policije.

Povrijeđeni su nakon nesreće transportovani u Urgentni centar, gdje im se ukazuje medicinska pomoć.

(Borba/Mondo) 

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skadarsko jezero nesreća

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