Građani Srpske mogu dobiti 6.000 dinara od Srbije: Evo ko ima pravo i kako da se prijavi

Građani Srpske sa državljanstvom Srbije mogu dobiti 6.000 dinara. Prijave traju do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra.

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Građani Republike Srpske koji imaju državljanstvo Srbije mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara (100 KM), a prijavljivanje traje do 21. septembra.

Isplata će biti sprovedena u dvije faze, u zavisnosti od toga po kom osnovu građanin ostvaruje pravo.

Nosioci prava na besplatne akcije novac će dobiti 22. septembra, dok će građanima koji se dodatno prijave putem portala Uprave za trezor isplata biti obavljena od 23. do 25. septembra, preko Banke Poštanska štedionica. Korisnicima koji nemaju otvoren račun u ovoj banci, automatski će biti otvoren namjenski račun.

Građani koji se prijavljuju putem portala imaju rok od godinu dana da podignu sredstva.

Ko može da dobije 6.000 dinara?

Pravo na jednokratnu naknadu imaju punoljetni državljani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove.

Za građane koji nisu nosioci prava na besplatne akcije potrebno je da:

budu državljani Republike Srbije;

imaju prebivalište u Srbiji;

su 1. septembra 2026. godine imali najmanje 18 godina;

posjeduju važeću ličnu kartu;

podnesu elektronsku prijavu preko portala Uprave za trezor.

Za prijavu su potrebni JMBG i registarski broj važeće lične karte.

​Prijava se obavlja elektronskim putem preko portala Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs), unoseći jedinstveni matični broj građana (JMBG) i registarski broj lične karte.

Ko ne mora da se prijavljuje?

Pojedine kategorije građana naknadu će dobiti bez podnošenja elektronske prijave, jer se njihovi podaci preuzimaju iz službenih evidencija.

To se odnosi na:

korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

nosioce prava na novčanu socijalnu pomoć;

korisnike novčane socijalne pomoći;

lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Prijavu ne podnose ni građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije. Njima će naknada biti isplaćena iz sredstava Akcionarskog fonda 22. septembra.

Nakon podnošenja prijave moguće je provjeriti njen status na istom portalu, putem opcije „Provera statusa prijave“. Ukoliko postoji problem sa podacima, prijavom ili isplatom, građanima je dostupna i opcija „Prijava problema“.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da se do sada za ovu jednokratnu novčanu naknadu prijavilo više od milion građana Srbije.