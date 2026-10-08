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Zločin koji je potresao Zadar: Mladiću (24) određen pritvor zbog sumnje da je nasmrt izbo baku

Zločin koji je potresao Zadar: Mladiću (24) određen pritvor zbog sumnje da je nasmrt izbo baku

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Dvadesetčetvorogodišnjaku iz Zadra određen je istražni zatvor zbog sumnje da je ubio svoju 73-godišnju baku.

Detaljii stravičnog zločina u Zadru Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni je ispitan u Županijskom državnom tužilaštvu u Zadru, nakon čega mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično djelo, prenose hrvatski mediji.

Iz tužilaštva su naveli da se mladić sumnjiči da je nakon kraće prepirke u stanu više puta ubo baku oštrim predmetom, prenose hrvatski mediji.

Žena je preminula na licu mjesta, a njeno tijelo je prevezeno na Odjeljenje patologije na obdukciju.

Protiv osumnjičenog je podnesena krivična prijava, a tereti se za teško ubistvo bliske osobe.

Policija u Zadru je u ponedjeljak, 5. oktobra, dobila dojavu o povrijeđenom licu, a u stanu su pronašli tijelo 73-godišnjakinje i muškarca koji je uhapšen.

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