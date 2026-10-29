Uhapšen načelnik opštine u Hrvatskoj: Tražio 5.000 evra mita za namještanje tendera za javnu rasvjetu

Više osoba uhapšeno je na području Slavonije i Cresa zbog sumnje na korupciju.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Policija po nalogu Uskoka i Kancelarije evropskog javnog tužioca provodi kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog sumnje na koruptivna krivična djela.

Hrvatski mediji navode da su na meti istražitelja načelnik opštine Nova Kapela Ivan Šmit, opštinski saradnik i direktori dvije firme, kao i viša stručna saradnica u gradu Nova Gradiška.

Istražoci sumnjaju da je Šmit s dvojicom preduzetnika dogovorio namještanje posla ugradnje rasvjete, za šta je trebalo da dobije 5.000 evra mita. U tome mu je, prema sumnjama istražilaca, pomogao saradnik u opštini.

Istraga je obuhvatila i sumnju na subvencijsku prevaru.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju.

Kancelarija evropskog javnog tužioca saopštila je da se "hitne dokazne radnje" provode u sklopu istrage o mogućoj zlouporabi položaja i ovlaštenja koja uključuje sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost i budžeta Hrvatske.