Najljepši božićni marketi Evrope: Kada počinje sezona praznične čarolije?

Od Beča i Praga do Strazbura i Pariza, božićni marketi ponovo donose duh praznika, svjetlost i toplinu na gradske trgove. Saznajte kada se otvaraju najljepši evropski marketi 2025. godine i koji od njih nude najčarobniju zimsku atmosferu.

Izvor: Shutterstock/Jaromir Chalabala

Dok se dani skraćuju, a gradovi oblače svoje zimsko ruho, Evropa ulazi u sezonu praznika. Svaki grad ima svoju bajku, miris i melodiju, a zajedno čine mozaik topline koji spaja ljude iz svih krajeva svijeta.

I ove zime, brojni evropski gradovi dočekuju hiljade posjetilaca željnih prazničnog duha.

Pogledajte kada počinju najlepši božićni marketi u Evropi 2025. godine i zašto vrijedi započeti put čim se upale prve lampice.

Beč, Austrija - praznična elegancija

Advent Beč

Izvor: Andreas Stroh / imago stock&people / Profimedia

14. novembar - 26. decembar 2025.

Beč svake zime postaje simbol božićne raskoši. Na trgu ispred Gradske kuće nižu se kućice sa ručno izrađenim ukrasima, mirisom punča i kolača, dok valcer odzvanja među lampicama. Klizalište i dječje radionice čine ovaj market pravom zimskom bajkom.

Prag, Češka - bajkoviti trg pod snijegom

Advent u Pragu

Izvor: Shutterstock/ Pandora Pictures

29. novembar 2025. - 6. januar 2026.

Starogradski trg, sa jelkom i kulama u pozadini, izgleda kao filmska scena. Dok se pije kuvano vino i jede "trdelník", sladak kolač sa šećerom i orasima, Prag pokazuje svoj topli, zimski šarm.

Brisel, Belgija - praznici pod sjevernim svjetlima

28. novembar 2025. -ž- 4. januar 2026.

Advent u Briselu

Izvor: Shutterstock/ Cineberg

Festival "Winter Wonders" obasjava centar grada sa više od 200 kućica, svjetlosnim projekcijama i velikim ringišpilom. Belgijski vafli, čokolada i vino neizostavan su dio ove kosmopolitske atmosfere.

Berlin, Njemačka - metropola u prazničnom ritmu

24. novembar - 31. decembar 2025.

Sa više od 60 marketa, Berlin svake godine postaje centar božićne euforije.

Advent u Berlinu

Izvor: Shutterstock/ Sven Hansche

Najpoznatiji, na Gendarmenmarktu, odiše toplinom, mirisom bratvursta i muzikom uživo među istorijskim zdanjima.

Krakov, Poljska - božić sa dušom

29. novembar 2025. - 1. januar 2026.

Advent u Krakovu

Izvor: Shutterstock/ Mazur Travel

Na glavnom trgu Krakov nudi iskrenu, toplu prazničnu atmosferu. Medenjaci, pjesma i osmijesi pretvaraju ovaj grad u jedno od najautentičnijih božićnih odredišta Evrope.

Budimpešta, Mađarska - svjetla uz Dunav

5. novembar - 31. decembar 2025.

Advent Budimpešta

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trg Vörösmarty i klizalište kod Bazilike Svetog Stefana svake godine privlače hiljade posjetilaca. Topli gulaš, vino i ručno pravljeni pokloni upotpunjuju pogled na Dunav koji sija pod zimskim nebom.

Keln, Njemačka - karamel ispod katedrale

18. novembar 2025. - 4. januar 2026.

Trg ispod čuvene katedrale preplavljen je lampicama i mirisima slatkiša. Keln zrači porodičnom atmosferom i duhom zajedništva, a suvenir-šolje sa kuvanim vinom postale su simbol uspomena.

Salcburg, Austrija - dom "Tihe noći"

20. novembar 2025. - 1. januar 2026.

Advent u Salzburgu

Izvor: Shuterstock/ BBA Photography

Grad Mocarta i anđela svake zime diše muzikom i tradicijom. Trg ispred katedrale miriše na bademe i vanilu, dok horovi pjevaju "Tihu noć" tamo gdje je prvi put izvedena.

Strazbur, Francuska - prijestonica Božića

24. novembar - 24. decembar 2025.

Advent u Stazburu

Izvor: Shutterstock/ Frolova_Elena

Najstariji božićni market u Evropi, koji datira iz 1570. godine, i dalje očarava posjetioce. Uličice Alzasa obasjane su lampicama, a miris toplog vina i sira čini da razumijete zašto je Strazbur - prijestonica Božića.

Pariz, Francuska - Grad svjetlosti u prazničnom sjaju

27. novembar 2025. - 5. januar 2026.

Od Jelisejskih polja do Ajfelovog tornja, Pariz zimi izgleda kao bajka. Milioni lampica, miris kestena i vino uz obalu Sene stvaraju magiju koju možete doživjeti samo u Gradu svjetlosti.

Advent u Parizu

Izvor: Shutterstock/Pandora Pictures

Bilo da vas privlači elegancija Beča, romantični duh Praga ili tradicija Strazbura, svi ovi gradovi dijele istu čar: osjećaj zajedništva i topline koji nas podsjeća na ono najvažnije - da praznici nisu samo ukrasi, već trenuci koji nas povezuju.