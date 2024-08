Da li će sankcije OFAC-a uticati na fiskalizaciju u RS? "Kase su obezbijeđene i kupljene i taj posao će biti završen"

U posljednjem talasu sankcija američkog ministarstva finansija pogođene su firme koje od Vlade RS dobile dio poslova povezan sa novim sistemom fiskalizacije u RS (kompanija "Sirius 2010"). Ministar finansija RS kaže da sankcije neće uticati na započete poslove.

Izvor: Shutterstock

Vidović je na pres konferenciji nakon sjednice Vlade RS u četvrtak rekla da stavljanje kompanija na crnu listu OFAK-a nanosi štetu jer je 800 radnika ostalo bez posla.

"To je nezmislivo da ostavljate ljude bez sredstava i plate. Nalazićemo rješenje za te radnike. Pohvalno je što su se pojedini već javili da će pomoći kada je riječ o zbrinjavanju radnika", rekla je Vidović.

Vidović pojašnjava da su sa sankcionisam kompanijama ranije potpisani ugovori, ali i navodi da neće doći do zastoja ili problema u sistemu funkcionisanja, kao što je proces fisklaizacije u Republici Srpskoj.

"Riječ je o konzorcijumu od tri firme. Kase su obezbijeđene i kupljene i taj posao će biti završen", uvjerava Vidović.

Kada je riječ o (čestom) oglašavanju američke Ambasade o stanju finansija u Srpskoj, Vidović ističe da je riječ o neistinitim i zlonamjernim objavama.

"Čudi me da jedna ambasada iznosi takve stvari. Pitati gdje je potrošen novac je smiješno. Naš budžet je na svim stranicama koje su dostupne javnosti. I prošle godine smo vratili više kredita nego što smo se zadužili“, poručila je Vidović.

Ona je istakla da je ružno da se takvi komentari puštaju u medije.

"To je nepovezano. Bilo koji ekonomista koji to pročita konstatovaće da to nema smisla", istakla je Vidović.

Ističe da je riječ o pritiscima, da bi se uznemirio narod plasiranjem neistinitih informacija, a sve dolazi pred izbore.

"NJihova je želja da SNSD što lošije prođe na izborima, ali mislim da će biti obrnuto", tvrdi Vidović.

Pod američkim sankcijama su se našli “Prointer ITSS”, “Infinity International grupa”, “K-2 Audio Company”, “Kaldera Company”, “Sirius 2010” i televizija “Una World”, a u Kancelarija za kontrolu imovine stranaca američkog Ministarstva finansija (OFAC) tvrde su ove firme sankcionisane jer su navodno bile dio mreže koja obezbjeđuje značajne izvore prihoda za predsjednika RS Milorada Dodika i njegovu porodicu.ž

Mnoge od kompanija su ugašene, a osnovane su nove pod drugim imenom.

(MONDO/SRNA)