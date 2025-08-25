Grad u Njemačkoj smislio je neuobičajen način da privuče nove stanovnike: Stiglo 1.700 prijava iz cijelog svijeta

Pokušaj jednog njemačkog grada da zaustavi iseljavanje stanovništva privukao je veliki broj ljudi spremnih da isprobaju život tamo.

Izvor: ArTono/Shutterstock

Inovativni konkurs koji je raspisao jedan grad u nekadašnjoj komunističkoj istočnoj Njemačkoj, sa ciljem da zaustavi iseljavanje tako što nudi dvije nedjelje besplatnog stanovanja, iznenadio je lokalne zvaničnike ogromnim uspjehom.

Naime, više od 1.700 prijava iz cijelog svijeta stiglo je za priliku da se okuša život u Ajzenhitenštatu, gradu građenom u sovjetskom stilu, na poljskoj granici, nedaleko od Berlina, koji je nastao posle Drugog svjetskog rata oko jedne čeličane.

"I sami smo bili veoma iznenađeni koliko je naš projekat Probewohnen (probno stanovanje) odjeknuo", rekla je novinarima Julija Bazan, službenica za ekonomski razvoj u opštini i nosilac kampanje.

Kako je objasnila, oni koji su se prijavili od maja imali su "najrazličitije motive", među njima i jedan stranac koji je rekao da želi da "oženi Njemicu". Ipak, većina prijava bila je "vrlo ozbiljna i realna", naglasila je Bazan.

Dvoje pobjednika, oba njemački državljani i stručnjaci u svojim oblastima, useliće se u prostrane namještene stanove u centru grada u septembru i dobiće poseban program dobrodošlice.

Jedna od njih, 49-godišnja IT konsultantkinja Melani Heninger iz Bremena, rekla je da je odrasla u obližnjem Frankfurtu na Odri i da želi da se vrati svojim istočnim korijenima.

"Ovo je sjajna prilika da ponovo upoznam taj kraj, jer inače ne bih imala nikakvu šansu, tamo više nikoga ne poznajem. U najboljem slučaju, mogu ponovo da pustim korijenje ovdje", rekla je.

Drugi pobednik, 39-godišnji filmski autor Jonas Brander iz Berlina, radi na dokumentarcu o Ajzenhitenštatu.

Ajzenhitenštat, Nemačka

Izvor: Panoptography/Shutterstock

"Veoma me zanimaju grad i ljudi, želim da se u svom radu što više približim stvarnom životu", rekao je, dodajući da ga privlači "živa istorija" tog mjesta.

Prvi grad poslije nacističkog perioda

Ajzenhitenštat, koji ove godine obilježava 75 godina postojanja, bio je prvi grad osnovan, i u istočnoj i u zapadnoj Njemačkoj, posle nacističkog perioda. Građen je po socijalističkom modelu koji je trebalo da spoji posao i porodični život u korist svih.

Ali godine nakon ujedinjenja 1990. bile su teške za ovaj grad: danas ima manje od polovine od 53.000 stanovnika koliko je brojao prije pada Berlinskog zida.

Smanjenje i starenje populacije dodatno su pogoršali nedostatak stručne radne snage, što, prema riječima ekonomista, lako može da preraste u "spiralu smrti".

Osjećaj propadanja podstakao je rast popularnosti desničarske Alternative za Njemačku (AfD), koja je na lokalnim izborima u februaru osvojila skoro 40 odsto glasova.

Snaga ove antimigrantske, antiislamske stranke u mnogim istočnonjemačkim regionima često se navodi kao razlog zašto novi stanovnici, posebno visokoobrazovani stranci, oklijevaju da dođu.

Ipak, Bazan kaže da je program omogućio Ajzenhitenštatu da pokaže svoje najbolje lice: obnovljene i povoljne neoklasične stanove, zelenilo savršeno za plivanje i biciklizam, kao i dovoljno prilika za posao i brigu o djeci.

"Imali smo čak i jednu porodicu iz druge evropske zemlje koja je čula za nas preko programa Probewohnen i sama odlučila da se preseli ovdje. Već su potpisali ugovor o radu sa lokalnom firmom. Sve su sami uradili, a mi smo oduševljeni", ispričala je.

(EUpravo zato/Gardijan)