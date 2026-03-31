Katastrofa na tržištu nafte: Evo koliko novca su zemlje Persijskog zaliva izgubile zbog zatvaranja Ormuskog moreuza

Ograničavanje prolaza kroz Ormuski moreuz i sukobi na Bliskom istoku doveli su do pada izvoza nafte i ukupnih gubitaka većih od 50 milijardi dolara za zemlje Persijskog zaliva.

Kriza na Bliskom istoku i ograničavanje prolaza kroz Ormuski moreuz do sada su koštali zemlje u Persijskom zalivu preko 50 milijardi dolara, navodi turska novinska agencija Anadolija, pozivajući se na zaključke analize istraživačkog centra za energetiku TESPAM u Ankari.

U razdoblju od 27. februara do 30. marta izvoz nafte iz Irana, Iraka, Kuvajta, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina potonuo je za 36,4 procenta, na 7,833 miliona barela dnevno, pokazala je analiza uticaja zatvaranja Ormuskog moreuza na zemlje u regionu.

Prije rata ove zemlje su izvozile 12,323 miliona barela nafte dnevno, navodi TESPAM. Zemlje u regionu su od početka rata izgubile 15,275 milijardi dolara prihoda od nafte, zbog smanjenog izvoza, prenosi Anadolija proračune TESPAM-a.

Kada se uračunaju i poremećaji u sektoru tečnog prirodnog gasa (TPG) i u pomorskom transportu, kao i oštećenja na energetskim postrojenjima i poremećaji u drugim sektorima, ukupan gubitak za zemlje Persijskog zaliva prelazi 50 milijardi dolara, pokazala je analiza turskog istraživačkog centra.

Pored energetskih tržišta, sukob je takođe usporio ekonomsku aktivnost širom regiona, napominje Anadolija, i uticao je na proizvodnju, infrastrukturu, logistiku, trgovinske rute, finansijski sektor i turizam.

"Najveći gubitnici u ovoj krizi su izvoznici iz Persijskog zaliva, azijski uvoznici nafte i tečnog prirodnog gasa (TNG), tankeri i zemlje koje zavise od trgovine kroz Ormuski moreuz", rekao je šef TESPAM-a Ogužan Akjener turskoj novinskoj agenciji.

Na važnosti su dobili nafta iz centralne Azije, gas iz istočnog Mediterana, afrička naftna proizvodnja i američki izvoz tečnog prirodnog gasa (LNG), napominje Akjener.

"Drugim riječima, globalni energetski sistem sve se više cijepa i dijeli na više polova", zaključio je šef istraživačkog centra.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom, zabranjujući tranzit brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i njihovim saveznicima.

Iranske vlasti su više puta naglasile da moreuz nije zatvoren, napominjući da brodovi iz "prijateljskih" zemalja mogu da prolaze kroz njega, u koordinaciji sa iranskom mornaricom.

"Zemljama za koje smo utvrdili da su naši prijatelji dopustili smo prolazak kroz Ormuski moreuz. Dozvolili smo prolazak Kini, Rusiji, Indiji, Iraku i Pakistanu", rekao je prošle nedjelje iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, prema izvještaju novinske agencije Tasnim.

Irak je susjed Irana u Persijskom zalivu i izvozio je 3,4 miliona barela nafte dnevno prije rata. Prodaja nafte čini 90 odsto budžetskih prihoda Iraka.