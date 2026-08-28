Tržište nekretnina u Banjaluci: Za 28 kvadrata na Mejdanu traže 152.000 KM

Stan od 28 kvadrata u banjalučkom naselju Mejdan ponuđen je za 152.000 KM. Cijena kvadratnog metra iznosi oko 5.429 KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stan površine svega 28 kvadratnih metara na banjalučkom Mejdanu ponuđen je za 152.000 KM, što znači da cijena jednog kvadrata iznosi više od 5.400 KM.

Prema oglasu, stan je potpuno renoviran i funkcionalno preuređen, a renoviranje je obuhvatilo hidro i elektroinstalacije, vanjsku stolariju, podove, zidne površine i kupatilo.

Nekretnina se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta, a uz stan je na korištenje dostupna i podrumska prostorija. Ispred zgrade nalazi se parking za stanare.

Kao jedna od glavnih prednosti navodi se lokacija.

Ipak, ono što posebno privlači pažnju jeste cijena – 152.000 KM za 28 kvadrata, odnosno oko 5.429 KM po kvadratnom metru.